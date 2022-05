Brutálny útok na bieloruského novinára na Ukrajine: Z opisu scény sa vám prevráti žalúdok!

Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) vo svojom vyhlásení útok na Stadžiho rozhodne odsúdila a žiada ukrajinské úrady, aby prípad vyšetrili a vydali páchateľov justícii. S rovnakou výzvou prišiel koncom týždňa aj Výbor na ochranu novinárov (VON). Stadžiho manželka Viktorija Lavnikevyčová, ktorá je s VON v kontakte prostredníctvom aplikácie na odosielanie správ, informovala, že so Stadžim stratila kontakt 9. apríla, keď bola so synom na západnej Ukrajine.

Belarusian Journalist Denis Staji Found Severely Beaten in Ukraine

