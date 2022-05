ONLINE Ruské ostreľovanie okolia Záporožia si vyžiadalo obeť aj ranených, ostrá výčitka Borrella

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

07:01 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinská armáda postupne odtláča ruské jednotky od Charkiva. Generálny štáb uviedol, že ukrajinské ozbrojené sily vyhnali Rusov zo štyroch dedín severovýchodne od Charkiva a pokúšajú sa ich zatlačiť späť k ruským hraniciam.

Ukrajinskí predstavitelia tiež v utorok oznámili, že ruské rakety zasiahli životne dôležitý prístav Odesa. Je to pravdepodobne súčasť úsilia Ruska o prerušenie zásobovacích liniek a dodávok zbraní, ktoré sú pre obranu Ukrajiny kľúčové.

06:15 Obrancovia Mariupoľu zverejnili fotografie zranených vojakov. Veľa z nich má otvorené rany. Sú v hrozných, nehygienických podmienkach a bez liekov. Obrancovia vyzývajú na pomoc OSN, Červený kríž a celé svetové spoločenstvo.

