Macron na návšteve Nemecka: Nevidím pokrok v úsilí ukončiť vojnu na Ukrajine

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že ešte nezaznamenal pokrok v úsilí ukončiť vojnu na Ukrajine.

TASR správu prevzala z agentúry DPA. "To, čo chceme dosiahnuť, je prímerie, a to hneď, ako to je možné," povedal Macron v Berlíne, kde sa v pondelok stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Prímerie je podľa jeho slov jediný spôsob, ako dosiahnuť pokrok v rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom a následne aj stiahnutie ruských vojsk.

Francúzsky prezident zdôraznil, že Ukrajinu by ďalšie krajiny mali podporiť v mierových rokovaniach. O podmienkach týchto rokovaní by pritom mala podľa Macrona rozhodnúť samotná Ukrajina. "Stojíme na strane zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, nič viac, nič menej," povedal. Scholz povedal, že je dôležité pokračovať aj naďalej v úsilí k deeskalácii napätia.

Obaja lídri zároveň privítali fakt, že ruský prezident Vladimir Putin v pondelok počas svojho príhovoru pri príležitosti osláv víťazstva Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne neoznámil žiadne nové kroky, ktoré by viedli k rozšíreniu vojny na Ukrajine. "Týka sa to minimálne rétoriky. Čo sa naozaj na Ukrajine stane, uvidíme až v príbehu ďalších dní a týždňov," uviedol Scholz pre novinárov.

Macron vo svojom príspevku na Twitteri zdôraznil význam nemecko-francúzskeho priateľstva a pripomenul, že 9. máj je Deň Európy. Pondelková cesta do Berlína bola pritom vôbec prvou zahraničnou cestou Macrona od jeho znovuzvolenia 24. apríla. "Naše nemecko-francúzske priateľstvo je dnes dôležitejšie, než kedykoľvek predtým - ako motor i zdroj inšpirácie pre európsky projekt," napísal na Twitteri Scholz.