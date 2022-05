ONLINE Ukrajina pracuje na evakuácii Mariupola, Rusko zničilo takmer 200 ukrajinských kultúrnych pamiatok

Vojenský konflikt na Ukrajine pokračuje. Veliteľ skupiny ukrajinských vojakov, nachádzajúcich sa stále v oceliarňach Azovstaľ v obkľúčenom ukrajinskom meste Mariupol, v sobotu niekoľko hodín po evakuácii posledných civilistov z oceliarní znova požiadal o pomoc. Približne 1,16 milióna ľudí bolo od začiatku invázie Kremľa na Ukrajine odvezených z ukrajinského územia do Ruska, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu večer vo videopríhovore oznámil, že od začiatku invázie Ruska na Ukrajine pred dva a pol mesiacom bolo v jeho krajine útokmi zasiahnutých takmer 200 kultúrnych pamiatok. Všetko dôležité opäť sledujeme ONLINE.

8:34 Rusko za vojnu Ukrajine denne vydá 900 miliónov dolárov. Uvádza to americký týždenník Newsweek s odkazom na šéfredaktora vojenského spravodajského serveru SOFREP Seana Spoontsa. Ten do výdavkov Moskvy počíta platby vojakom bojujúcim na Ukrajine, zásobovanie muníciou a raketami a zabezpečenie opráv poškodeného vojenského materiálu.

7:44 Rusko pokračuje v ofenzíve na východe Ukrajiny a pripravuje sa na útok pri Izjume, uviedol dnes ukrajinský generálny štáb. Podľa gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja zomreli najmenej dvaja ľudia pri ruskom ostreľovaní školy v obci Bilohorivka, ktorá slúžila ako kryt. Úrady sa ale obávajú, že mŕtvych sú tam desiatky. Generálny štáb v pravidelnom rannom hlásení tiež uviedol, že v Mariupole sa ruskí vojaci naďalej snažia blokovať ukrajinské sily v areáli oceliarní Azovstal, ktorý pomocou tankov a delostrelectva ostreľujú.

Оперативна інформація станом на 06.00 08.05.2022 щодо російського вторгненняhttps://t.co/kCIinPh7Jc

Read more: https://t.co/qk5pSXhbl2

Докладніше: https://t.co/o262J4RWDZ — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) May 8, 2022

7:27 Juhoukrajinskými mestami Odesa a Mykolajiv v noci na dnešok otriasli silné explózie, napísala s odvolaním sa na svedkami agentúra Unian. Zatiaľ nie je jasné, čo výbuchy spôsobilo, ani či sú v zasiahnutých mestách obete. Po celej krajine sa zároveň rozozneli protiletecké sirény.

7:20 Nemecké ministerstvo pre rozvoj oznámilo ďalších 63 miliónov eur ako pomoc pre Ukrajinu, zničenú inváziou Ruska. "Pre mňa je dôležité, aby Nemecko pomáhalo Ukrajine nielen vojensky, ale aj tak, aby bol život ľudí na Ukrajine znesiteľnejší," povedala ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová novinám Bild am Sonntag, z ktorých citovala tlačová agentúra DPA.

"Z tohto dôvodu sme v rámci programu okamžitej pomoci zvýšili sumu pre Ukrajinu zo 122 miliónov eur na 185 miliónov eur. Budú použité na obnovu dodávok pitnej vody a na obnovu zničených bytov, škôl a materských škôl," vysvetlila Schulzeová.

7:16 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu v nočnom videopríhovore venoval situácii v obkľúčenom Mariupole a informoval, že sa stále snažia o evakuáciu všetkých ľudí a "všetkých hrdinov, ktorí bránia" toto mesto. Správu priniesol portál britskej stanice Sky News.

"Toto je extrémne ťažká úloha. Ale je naliehavá. Som si istý, že každý chápe hlavnú príčinu komplikácií – to, kde je problém. Ale nestrácame nádej. Neprestaneme. Každý deň hľadáme diplomatické možnosti, ktoré by to vyriešili. Zajtra (v nedeľu) bude náš tím pracovať na príprave ďalších humanitárnych koridorov pre všetkých obyvateľov Mariupola a okolitých obcí," dodal ukrajinský prezident.

7:07 Británia v sobotu sľúbila ďalšiu vojenskú a humanitárnu pomoc Ukrajine za 1,3 miliardy libier (1,52 miliardy eur). Informovali o tom tlačová agentúra Reuters a portál britského denníka The Guardian.

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu večer vo videopríhovore oznámil, že od začiatku invázie Ruska na Ukrajine pred dva a pol mesiacom bolo v jeho krajine útokmi zasiahnutých takmer 200 kultúrnych pamiatok. V nedeľu nadránom o tom informovala tlačová agentúra DPA.

"K 7. máju ruská armáda zničila alebo poškodila už takmer 200 lokalít kultúrneho dedičstva," povedal ukrajinský prezident vo videu z Kyjeva. Medzi týmito pamiatkami je aj múzeum ukrajinského básnika a filozofa Hryhorija Skovorodu v Charkovskej oblasti, ktoré v predchádzajúcu noc zasiahla raketa, uviedol Zelenskyj.