ONLINE Ukrajina pracuje na evakuácii Mariupola! Rusko zasiahlo školu, kde sa ukrývalo 90 civilistov

9:54 Slovensko-ukrajinskú hranicu prekročilo v sobotu 7. mája na vstupe do Slovenskej republiky 4 162 osôb. Z toho bolo 936 mužov, 2 445 žien a 781 detí. O dočasné útočisko požiadalo 149 žiadateľov. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi za včerajší deň 3 111 osôb. Informovala o tom hovorkyňa ministra vnútra Zuzana Eliášová.

8:53 Pravdepodobne až 60 ľudí zomrelo pri sobotňajšom leteckom útoku na školu v ukrajinskej obci Bilohorivka v Luhanskej oblasti, v ktorej sa ukrývalo 90 miestnych obyvateľov. Obec sa nachádza približne 11 kilometrov od frontovej línie.

Šéf vojenskej administratívy Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj uviedol, že 30 ľudí zo zbombardovanej školy zachránili, pričom siedmi z nich sú zranení. V troskách sa našli dve telá, napísal v nedeľu Hajdaj na komunikačnej platforme Telegram. Dodal, že je „pravdepodobné, že zomreli všetci 60 ľudia, ktorí zostali pod troskami budovy." Informuje o tom portál cnn.com.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ