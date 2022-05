Rusko hrozí celému svetu: Na Ukrajinu môžeme zhodiť jadrové zbrane! Potom príde konfrontácia s ostatnými

Ruský vojnový reportér a propagandista Kremľa Alexander Sladkov obhajoval atómové bombardovanie, ktoré by spôsobilo kráter o veľkosti niekoľkých regiónov. Tvrdí, že Vladimir Putin už čoskoro nebude mať inú možnosť ako na Ukrajinu vypustiť jadrové zbrane.

Informuje o tom britský Daily Mirror. Podľa Putina mala špeciálna vojenská operácia na Ukrajine za cieľ oslobodiť ju od neonacistov. Rusko robí všetko možné v snahe podporovať tento argument. Sladkov povedal, že čas na posledný úder sa blíži, pretože asi 40 krajín sveta vyzbrojuje Ukrajinu zbraňami, ktoré používajú proti Rusom.

Svetu hrozí jadrovými zbraňami. „Čoraz viac sa hovorí o jadrových zbraniach a Rusko má k tomu veľa čo povedať. Máme riešenie pre Ukrajinu. Je ich niekoľko, no stále si pripomíname poslednú možnosť – jadrové zbrane. Ak nás nikto nebude počúvať a ​​40 krajín bude naďalej pomáhať ukrajinským neonacistom, už nebude cesty späť,“ vyhlásil Sladkov.

„Američania použili názorným spôsobom jadrové zbrane v Japonsku. Takže my, Rusi, to budeme musieť urobiť na Ukrajine, aby sme odstránili problém s tým, že potom príde konfrontácia so spomínanými 40 krajinami,“ dodal desivo. Ďalej pohrozil, že kráter o veľkosti niekoľkých regiónov bude jasným príkladom toho, aká vážna je výzva Ruska smerom k NATO, aby sa vrátilo k mieru a harmónii.

Kam však dôjde Ukrajina? „Presne tam, kam teraz smeruje, len s tým rozdielom, že to bude rýchle a pre Rusko lacnejšie,“ odpovedal si Sladkov. „Európania a Američania nemôžu celkom pochopiť, že nikto nesmie obťažovať susednú krajinu s obrovským jadrovým potenciálom. Keď o tom premýšľam, pamätám si, ako ľahko USA použili jadrové zbrane na Hirošimu a Nagasaki a ako ľahko ich takmer rozmiestnili v Dien Bien Phu v roku 1954,“ pokračoval.

Sladkov situáciu Ruska prirovnal k tej americkej z minulého storočia. „Všetko je možné a to nás učia Američania. A my sa učíme. Nie, že by to Ukrajine niečo uľahčilo,“ uzavrel. Správa prichádza po tom, čo ukrajinský generálmajor Kyrylo Budanov povedal, že ruský prezident si vstupom ruských jednotiek na Ukrajinu fakticky podpísal rozsudok smrti. V pondelok večer odvážne predpovedal ukrajinské víťazstvo. „Je to vojnový zločinec pre celý svet. Toto je jeho koniec, zahnal sa do slepej uličky. Nebojte sa, Ukrajina vyhrá,“ vyhlásil.