ONLINE Nemecko rozhodlo: Dodáme Ukrajine ťažké zbrane! Čo mali spoločné USA s potopením krížnika Moskva

Ruské sily s podporou letectva znovu útočia a pokúšajú sa ovládnuť časti areálu oceliarní Azovstaľ v Mariupoli. Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom videoprejave popísal „katastrofálny“ nedostatok lekárskych služieb a liekov v oblastiach pod ruskou kontrolou. Ukrajinská armáda upozornila na možnú ruskú vyloďovaciu operáciu pri Odese. Nemecko potvrdilo, že dodá Ukrajine sedem samohybných húfnic typu Panzerhaubitze 2000. Všetko podstatné vám prinášame ONLINE.

09:11 Rakúsko naďalej odmieta zastavenie dodávok plynu z Ruska. "Embargo na plyn je pre Rakúsko jasnou červenou čiarou," uviedla ministerka hospodárstva Margarete Schramböcková v rozhovore pre novinárov nemeckej mediálnej skupiny Funke.

Podľa Schramböckovej sa nemajú vysielať podobné signály, keď sa sa takéto opatrenie nedá zvládnuť. "My ani Nemecko by sme to nezvládli." Dodala, že Rakúsko rovnako ako Nemecko sú jasne proti zastaveniu dovozu ruskej ropy, keďže takéto embargo by narobilo viac škody ako osohu.

08:57 Takmer 500 civilistov už evaukovali z obliehaného ukrajinského mesta Mariupol a železiarní Azovstaľ od začiatku záchrannej operácie pod vedením OSN. Oznámil to v piatok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Kyjev podľa Jermakových slov urobí všetko pre to, aby zachránil ukrajinských civilistov a vojakov, ktorí sú v tomto meste uviaznutí. Operácia podľa jeho slov bude pokračovať. Evakuáciu stoviek civilistov potvrdila aj Organizácia Spojených národov, ktorá na tejto operácii spolupracuje s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK).

"Dúfam, že pokračujúca spolupráca s Moskvou a Kyjevom bude viesť k ďalším humanitárnym prestávkam s cieľom umožniť bezpečný prechod civilistov," napísal na Twitteri generálny tajomník OSN António Guterres.

8:29 Nemecko dodá Ukrajine sedem samohybných húfnic typu Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). V piatok to v Sliači potvrdila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová pred rokovaním so slovenským rezortným partnerom Jaroslavom Naďom. TASR o tom informovala na základe tlačovej agentúry DPA. Zbraňové systémy by nemali nemeckej armáde (Bundeswehr) chýbať, pretože pôjde o kusy, ktoré sú aktuálne opravované. Berlín by mal zároveň Ukrajincom poskytnúť výcvik na tento typ delostreleckého systému.

Nemecko v uplynulých týždňoch prehodnotilo svoj odmietavý postoj k dodávkam ťažkých zbraní na Ukrajinu a parlament (Bundestag) minulý štvrtok podporil dodávky ťažkých braní ukrajinskej armáde. Nemecko už predtým odsúhlasilo dodávku 50 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard.

07:42 OSN má dôkazy o únose 180 osôb v oblastiach, ktoré ovláda Rusko.

07:33 Ruské sily s podporou letectva znovu útočia a pokúšajú sa ovládnuť časti areálu oceliarní Azovstaľ v Mariupoli, oznámil dnes ráno ukrajinský generálny štáb. Aj britské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusi pokračujú s pozemnými útokmi na oceliarne. V priemyselnom komplexe sú okrem vojakov aj civilisti, ktorých sa nedarí z miesta evakuovať.

06:55 Niekdajší americký prezident George W. Bush povedal, že sa vo štvrtok rozprával s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Poďakoval som prezidentovi za jeho vedenie, jeho príklad a jeho oddanosť slobode. Vzdal som hold odvahe ukrajinského ľudu,“ uviedol Bush na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Zelenskyj v rozhovore uistil Busha, že ukrajinskí obrancovia budú naďalej bojovať proti Putinovmu barbarstvu a ruským násilníkom. Bush vo svojom príspevku označil Zelenského za „Winstona Churchilla dnešných čias“.

06:44 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom štvrtkovom nočnom videoprejave popísal „katastrofálny“ nedostatok lekárskych služieb a liekov v oblastiach pod ruskou kontrolou. Povedal, že v týchto častiach Ukrajiny je ťažké zohnať inzulín pre diabetikov, nie je dostupná takmer žiadna liečba pre onkologických pacientov alebo tam vôbec neexistuje. Dodal, že v týchto oblastiach je tiež nedostatok antibiotík. Ruské sily dosiaľ podľa Zelenského zničili takmer 400 nemocníc a iných zdravotníckych zariadení.

06:31 Väčšina ruských síl, ktoré boli v okolí ukrajinského prístavného mesta Mariupoľ, odišla a zamierila na sever, pričom tam zostal približne ekvivalent dvoch taktických práporových skupín, čiže asi 2000 vojakov. Tvrdí to americké ministerstvo obrany.

Podľa Američanov sa Rusi naďalej sústredia na oblasť Donbasu vo východnej časti Ukrajiny a s blížiacim sa Dňom víťazstva v Rusku nezaznamenali žiadnu zmenu v správaní ruských vojakov. Hovorca Pentagonu však povedal, že Rusko zaostáva za plánom a nedosahuje v Donbase taký pokrok, aký očakávalo.

06:04 Ruská armáda môže plánovať vyloďovaciu operáciu na ukrajinskom pobreží Čierneho mora neďaleko mesta Odesa, uviedlo vo štvrtok vojenské velenie Odeskej oblasti. TASR informáciu prevzala od agentúry DPA.

Ukrajinská armáda dodala, že nad spomínanou pobrežnou oblasťou čoraz častejšie lietajú ruské prieskumné drony, informoval denník Ukrajinska pravda. V okolitých vodách sa navyše pohybuje značný počet plavidiel ruského námorníctva.

Armáda vyzvala obyvateľov Odesy a okolitých oblastí, aby sa nepribližovali k plážam a zriadeným bezpečnostným zónam. Majú sa tiež vyhnúť plaveniu sa na malých lodiach a nahlásiť prípadné podozrivé aktivity.

06:01 Spojené štáty poskytli ukrajinskej armáde spravodajské informácie, ktoré jej pomohli zasiahnuť ruský krížnik Moskva, uviedli pre stanicu CNN nemenované americké zdroje oboznámené so situáciou. TASR informáciu prevzala od denníka The Guardian.

Ukrajinská armáda spozorovala v Čiernom mori ruskú vojnovú loď a následne požiadala svoje americké kontakty o potvrdenie, že ide o krížnik Moskva, tvrdia spomínané zdroje. Z USA údajne prišla kladná odpoveď, ako aj spravodajské informácie o polohe krížnika.

Nie je jasné, či Washington vedel, že ukrajinská armáda na loď zaútočí. Vyššie spomenuté zdroje však uviedli, že USA neboli zapojené do rozhodnutia ukrajinských síl na krížnik zaútočiť