Ukrajinský prezident má fanúšikov aj v Amerike: Neuveríte, aký predmet s podpisom Zelenského ide do dražby!

Časť výťažku by mala ísť na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine. Podľa prvých predpokladov sa mal gólman predať za 15.000 dolárov (14.166 eur), táto suma však už bola podľa bostonského aukčného domu RR Auction prekonaná. Dražba sa končí 11. mája.

Loptičku vložil do aukcie renomovaný zberateľ Randy Kaplan, ktorý má vo svojej zbierke vyše päťsto kusov podpísaných rôznymi svetovými lídrami. Kaplan, ktorý je jedným z vládnych poradcov, získava podpísané loptičky vďaka svojim kontaktom v politických kruhoch v USA alebo OSN. Jeho zbierka bola v minulosti vystavená v mnohých múzeách alebo prezidentských knižniciach po celej krajine.

Randy Kaplan collects baseballs autographed by world leaders. Now, one of his prized possessions–a ball signed three years ago by Ukraine President Volodymyr Zelenskyy –is on the auction block to help the relief effort. @BobDAngelo1 has the story >>> https://t.co/RcwuDMOVvu pic.twitter.com/zuFRX6w95m