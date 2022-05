Česko podporí zákaz dovozu ruskej ropy: Kladú si však jednu podmienku

Česko je pripravené podporiť zákaz dovozu ruskej ropy do EÚ, ak bude mať odklad dovtedy, kým bude zvýšená kapacita ropovodov, ktoré môžu do ČR ropu dopraviť.

Na tlačovej konferencii po dnešnom rokovaní vlády to povedal premiér Petr Fiala (ODS). Česká vláda sa snaží dosiahnuť odklad na dva, prípadne tri roky. Potom bude pripravená podporiť šiesty európsky sankčný balík. "Aby sa Európa zbavila energetickej závislosti od Ruska, potrebujeme na to solidaritu európskych krajín," uviedol ministerský predseda.

Európska komisia (EK) navrhuje okrem iného do konca tohto roka úplne zakázať dovoz ruskej ropy do EÚ. Na to, aby sankcie vstúpili do platnosti, ich musia jednomyseľne schváliť členské krajiny. Podobný postoj ako ČR má Slovensko. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka krajina súhlasí so zákazom dovozu ruskej ropy do EÚ, žiada však trojročné prechodné obdobie.