Banskobystrický kraj dal prácu utečenkám: Ukrajinky Natalyu a Annu zamestnali v call centre!

Pokorné a pracovité! Ukrajinky Natalya (42) z Charkova a Anna (43) zo Záporožia sa zamestnali v call centre na pomoc utečencom i samosprávam, ktoré spustil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v ich jazyku, ale aj v slovenčine.

Za obrovskú pomoc sú veľmi vďačné, no najradšej by boli, keby sa mohli vrátiť domov. Podľa informácií BBSK zarábajú v priemere 5,50 eura na hodinu.

Župa spúšťa call centrum v ukrajinskom a slovenskom jazyku, ktoré je určené na pomoc utečencom i samosprávam. Kraj v ňom zároveň zamestnal aj dve Ukrajinky, ktoré našli útočisko pred vojnou v internáte vo Zvolene. „Aktuálne má dočasný domov v Banskobystrickom kraji 4-tisíc utečencov, na internáte ich je 30 a v iných budovách kraja 200,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Ukrajinci najprv potrebovali ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a možnosť stravovania, teraz sa to však mení nielen u nich, ale aj u tých, ktorí im pomáhajú. „Spúšťame infolinku, ktorá bude poskytovať akékoľvek informácie každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod. komukoľvek, kto to bude potrebovať. Či sú to utečenci, fyzické osoby, podnikatelia alebo samosprávy,“ doplnil Lunter. Kraj pripravil aj ponuku jazykových kurzov pre utečencov, webovú stránku s informáciami pre cudzincov v slovenskom, anglickom i ukrajinskom jazyku a samostatnú podstránku s informáciami pre zdravotníkov v ukrajinskom jazyku.