Pápež František prezradil, čo robil krátko po vypuknutí vojny: Takýto krok by od hlavy cirkvi nečakal nik

Pápež František už v marci ponúkol ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi schôdzku v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Zatiaľ od Putina nedostal odpoveď. Hlava katolíckej cirkvi to povedala v rozhovore, ktorý dnes zverejnil taliansky denník Corriere della Sera. Pápež tiež potvrdil, že nepôjde do Kyjeva, najskôr sa vraj musí stretnúť s Putinom.

Pápež tiež v rozhovore s talianskym denníkom uviedol, že pred dvoma týždňami mu maďarský premiér Viktor Orbán vo Vatikáne oznámil, že Putin plánuje ukončiť vojnu 9. mája. V ten deň oslavuje Rusko koniec druhej svetovej vojny.

Podľa denníka Corriere della Sera pápež premýšľa, čo Putina k terajšej vojne viedlo. "Možno štekanie NATO pri ruských dverách prinútilo šéfa Kremľa konať takto zle a vyvolať konflikt," povedal pápež. Dodal, že to nemôže označiť za príčinu, ale že to možno k Putinovmu rozhodnutiu prispelo.

"Hneď prvý deň vojny som zavolal ukrajinskému prezidentovi (Volodymyru) Zelenskému, Putinovi som nevolal," povedal pápež. "Išiel som tiež za ruským veľvyslancom (vo Vatikáne), aby mi to vysvetlil, a povedal som mu: Prosím, zastavte to," pripomenul pápež svoj neobvyklý krok, kedy prišiel osobne na ruskú ambasádu hneď na druhý deň vojny.

"Po dvadsiatich dňoch vojny som požiadal kardinála (Pietra) Parolina, aby poslal Putinovi odkaz, že som ochotný ísť do Moskvy," povedal aj pápež. Dodal, že šéf vatikánskej diplomacie Parolin zatiaľ nedostal odpoveď.

Ukrajinskí predstavitelia, vrátane Zelenského, pápeža už skôr požiadali, aby prišiel na Ukrajinu. "Do Kyjeva teraz nepôjdem. Najskôr musím ísť do Moskvy, najskôr sa musím stretnúť s Putinom," povedal talianskemu denníku pápež. Niektorí sa domnievajú, že prostredníkom na dojednanie stretnutia s Putinom by mohol byť moskovský patriarcha Kirill.

Tento líder ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorý má blízko Putinovi, ruskú inváziu na Ukrajine podporuje. "Hovoril som s ním cez internet 40 minút, prečítal mi zoznam dôvodov na ospravedlnenie tejto vojny. Vypočul som ho a povedal mu, že to vôbec nechápem," vysvetlil pápež, prečo Kirill schôdzku s Putin zrejme nezjedná.

Pápež tiež denníku povedal, že dnes ho čaká chirurgický zákrok kvôli bolestiam kolena, ktoré ho trápia už niekoľko týždňov. "Mám natrhnutý väz, tak dúfam, že mi tento malý zákrok pomôže," uviedol pápež.