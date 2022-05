Tri správy o Ukrajine: Ruského náčelníka štábu zranili pri Izjume, Lavrove slová rozzúrili Izrael!

Prinášame Vám tri dôležité správy v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine.

Zranili náčelníka štábu

Minulý týždeň ukrajinské médiá informovali, že operácie na Donbase prišiel osobne riadiť ruský náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Prítomnosť najvyššieho veliteľa na fronte je veľmi nezvyčajná a naznačuje, že Putin stoj čo stoj chce dosiahnuť nejaký úspech do 9. mája. Prešli však len tri dni a ukrajinské delostrelectvo zasiahlo ruský štáb pri Izjume. Zahynulo tam 20 dôstojníkov vrátane jedného generála a Gerasimov bol podľa Ukrajincov zranený. Črepina ho trafila v hornej tretine pravej nohy. Nezasiahla kosť a bolo to len ľahké zranenie, no Gerasimova previezli z Ukrajiny letecky na ďalšie liečenie. Ruská strana to nijak nekomentovala.

Lavrov nahneval Izrael

Ruský minister zahraničia sa pokúsil obhajovať zámienku na vojnu proti Ukrajine. Kremeľ ju totiž obhajuje údajnou denacifikáciou a Lavrov najnovšie vyhlásil, že na Ukrajine môže byť nacizmus napriek tomu, že prezident Volodymyr Zelenskyj je Žid. Odôvodnil to tým, že predsa aj Hitler mal židovskú krv. Najväčší antisemiti vraj môžu byť Židia sami. Izraelské ministerstvo zahraničia označilo Lavrovove slová za nehorázne a neodpustiteľné a žiada ospravedlnenie. Ruského veľvyslanca v Izraeli si okamžite predvolali na koberček.

Zničili dva ruské člny

Obsadenie Hadieho ostrova sa Rusom začína nevyplácať. Počas víkendu sa tamojšia ruská posádka stala dvakrát terčom ukrajinského raketového útoku, ktorý zničil prístroje na elektronický prieskum a ďalšie vojenské zariadenia. Následne drony Bayraktar úspešne zaútočili na dva ruské člny triedy Raptor, hliadkujúce okolo ostrova.