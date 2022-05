Prečo nečelí sankciám Putinova milenka? USA sa obáva toho najhoršieho

Dlhoročnú milenku ruského prezidenta Vladimira Putina a bývalú olympijskú gymnastku Alinu Kabaevovú dosiaľ sankcie obchádzajú. Americkí predstavitelia tak majú robiť na základe obáv zo skomplikovania mierových rokovaní v súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine.

Aj napriek tomu, že šéf Kremľa nikdy verejne nepriznal vzťah s 39-ročnou exmodelkou, americkí predstavitelia sa domnievajú, že s Putinom niečo už roky má. Píše o tom americký portál New York Post s tým, že dokonca by mala byť matkou najmenej troch detí ruského prezidenta. Tie však verejnosť nepozná. Wall Street Journal napísal, že americké ministerstvo financií malo dokonca pripraviť rozsiahly sankčný balík zameraný práve na údajnú matku Putinových detí. Predpokladajú totiž, že je zapojená do rôznych machinácií, v rámci ktorých sa pokúša ukrývať bohatstvo a medzinárodné aktíva ruského prezidenta. Denník túto informáciu zverejnil s odvolaním sa na predstaviteľov Spojených štátov, ktorí o tom majú mať vedomosť. Národná bezpečnostná rada však tieto sankcie zrušila krátko pred tým, než ich mali oznámiť.

Americkí predstavitelia sa obávajú, že sankcionovanie Putinovej tajnej milenky by mohlo ešte viac rozprúdiť napätie medzi USA a Ruskom. Aj napriek všetkým týmto skutočnostiam, administratíva amerického prezidenta Joea Bidena nevylúčila implementáciu spomínaných sankcií v budúcnosti. „Pripravili sme sankcie na množstvo ľudí, ktorých sa sankcie ešte nedotkli. Naďalej uvažujeme o tom, kedy tieto sankcie uvaliť tak, aby mali maximálny dopad,“ povedal jeden z amerických predstaviteľov pre Wall Street Journal. Americké ministerstvo financií a diplomacie sa k situácii aj napriek žiadosti New York Post nevyjadrili.

Američania necielili sankcie na údajnú Putinovu milenku aj napriek tomu, že sa zamerali na niekoľko jednotlivcov s veľmi úzkymi väzbami na Kremeľ – vrátane dcér ruského vodcu Márie Voroncovovej a Kataríny Tichonovovej. Tie označil Biely dom za dospelé. Sankcie tiež uvalili na rodinných príslušníkov prominentných Rusov blízkych Putinovi, vrátane manželky a dcéry hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.

Aj napriek tomu, že je Kabaevová obvinená z toho, že pomáha ukrývať Putinovo bohatstvo v zahraničí, o jej údajných aktívach je verejne známych len málo podrobností, píše New York Post. Okrem iného sa hovorí, že žije vo Švajčiarsku – v marci stránka Page Six informovala, že Kabaevová sa ukrýva vo Švajčiarsku spoločne so štyrmi malými deťmi ruského vodcu. „Zatiaľ čo Putin útočí na Ukrajinu i nevinných občanov, spôsobuje utečeneckú krízu, jeho rodina je ukrytá v súkromnej a bezpečnej chate niekde vo Švajčiarsku – aspoň zatiaľ,“ povedal zdroj pre Page Six. Kabaevová sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu držala v úzadí. Nedávno sa však podľa New York Post objavila na národnom podujatí v rytmickej gymnastike v Moskve.

Kabaevová bola známou gymnastkou – vyhrala dve olympijské medaily vrátane zlata na hrách v roku 2004 v gréckych Aténach. Bola známa svojimi hadími schopnosťami. Kedysi ju prezývali „najflexibilnejšia žena v Rusku“. Jej gymnastická kariéra je však pretkaná aj nejakými kontroverziami. V roku 2002 dostala Kabaevová ročný zákaz súťažiť po pozitívnom dopingovom teste. Taktiež jej odobrali niekoľko medailí.

Prvé správy o vzťahu s ruským vodcom sa objavili v roku 2008. Vtedy ruské noviny Moskovsky Korrespondent informovali, že Putin sa rozviedol s manželkou a mal sa zasnúbiť s bývalou gymnastkou. Noviny onedlho zrušili. Vladimir Putin klebety o údajnom vzťahu s Kabaevovou poprel. „Mám súkromný život, do ktorého nikomu nič nie je. Treba to rešpektovať,“ povedal vtedy ruský vodca. „Vždy som negatívne reagoval na tých, ktorí svojimi uštipačnými nosmi a erotickými fantáziami prenikajú do životov iných,“ dodal.