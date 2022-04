Mrazivé slová britského ministra: Putin vyhlási svetovú vojnu už o pár dní!

Britský minister obrany Ben Wallace povedal, že by ho neprekvapilo, keby Vladimir Putin vyhlásil novú svetovú vojnu a nariadil masovú mobilizáciu Rusov. Informuje o tom britský Daily Mirror.

Putin začal ruskú inváziu na Ukrajinu 24. februára s tým, že ide o špeciálnu operáciu na vyčistenie krajiny od nacistov. Odvtedy sú ukrajinské mestá bombardované ruskou armádou. Britský minister obrany teraz tvrdí, že Putin, ktorý zlyhal vo väčšine svojich cieľov vo vojne s Ukrajinou, môže vyhlásiť vojnu nacistom na celom svete. „Neprekvapilo by ma... Pravdepodobne na 1. máj vyhlási, že teraz sú vo vojne so svetovými nacistami a musia masovo zmobilizovať ruský ľud,“ povedal Wallace.

„Putin, ktorý zlyhal takmer vo všetkých cieľoch, sa môže snažiť upevniť to, čo má byť akýmsi nádorom v krajine,“ dodal. Súhlasí s názorom britskej ministerky zahraničných vecí Liz Trussovej, že Británia musí pomôcť Ukrajincom efektívne dostať Rusov z krajiny preč. Správa prichádza v čase, kedy sa má 8-tisíc vojakov britskej armády zúčastniť na cvičeniach vo východnej Európe v boji proti ruskej agresii v jednom z najväčších nasadení od studenej vojny.

Desiatky tankov budú toto leto rozmiestnené v krajinách od Fínska po Severné Macedónsko. Lietadlá, tanky, delostrelectvo a obrnené útočné vozidlá sa zapoja do cvičení v celej Európe. Wallace to nazval „prejavom solidarity a sily“. „Bezpečnosť Európy nebola nikdy dôležitejšia. Na týchto cvičeniach spoja naše jednotky sily so spojencami a partnermi s celej NATO,“ povedal. Ministerstvo obrany uviedlo, že akcia bola dlho plánovaná, ale po invázii na Ukrajinu sa príprava zrýchlila.

„Spojené kráľovstvo významne prispieva k obrane Európy a odrádzaniu od ruskej agresie. Séria cvičení britskej armády je základom oboch. Rozsah nasadenia spolu s profesionalitou, výcvikom a obratnosťou britskej armády odradí agresiu v takom rozsahu, aký v Európe v tomto storočí nikto nevidel,“ uviedol veliteľ poľnej armády generálporučík Ralph Wooddisse.