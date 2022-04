Šéf OSN v nebezpečenstve: Rusi bombardovali Kyjev počas jeho návštevy

Na ukrajinské hlavné mesto dopadli ruské rakety práve v čase, keď tam bol na návšteve generálny tajomník OSN António Guterres. Ten bol dva dni predtým aj v Moskve. Raketovým útokom na Kyjev ho chcel Putin ponížiť.

Bol to práve ruský prezident, s ktorým sa šéf OSN stretol najprv. Od ich utorkového stretnutia sa veľa neočakávalo, no bombardovanie Kyjeva v čase Guterresovej návštevy však bolo priveľa aj na Putina.okomentoval to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Na Kyjev mierilo vo štvrtok večer päť ruských rakiet. Dve mali za cieľ raketový závod Arťom, no minuli a dopadli na obytné domy. Niekoľko osôb bolo pri tom zranených a jedna žena zahynula. Bombardovanie prišlo krátko po tom, čo Guterres so Zelenským vystúpili na tlačovke. Generálny tajomník OSN je v poriadku, ale v šoku, povedal hovorca organizácie Saviano Abreu. „Je to síce vojnová zóna, ale je šokujúce, že sa to stalo tam, kde sme sa nachádzali,“ dodal. Na Ukrajine zomrel prvý Američan (†22): Nechal po sebe malého synčeka, manželkine slová vás dojmú k slzám

Guterres kritizoval bezpečnostnú radu svojej organizácie za to, že nezabránila vojne. „Spôsobuje to veľké sklamanie, frustráciu a hnev. Poviem to jasne - bezpečnostná rada zlyhala v tom, že neurobila všetko, čo je v jej silách, aby zabránila vojne,“ vyhlásil Guterres. BR OSN má 15 členov a má zaisťovať svetový mier. Rusko je jedným z piatich stálych členov s právom veta a blokuje rezolúcie o Ukrajine.

Ukrajina dostane toľko, čo je rozpočet Slovenska

- Americký prezident Joe Biden žiada Kongres o schválenie ďalšieho balíka pomoci pre Ukrajinu vo výške 31 miliárd eur. Už predtým USA poskytli pomoc za 13 miliárd eur. Dokopy by to bolo 44 miliárd eur, čo sú príjmy celého slovenského rozpočtu na tento rok. Dve tretiny tejto sumy tvorí vojenská pomoc, zvyšok je ekonomická a humanitárna pomoc.