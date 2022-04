Svedectvá z krvácajúceho Mariupoľa vám naženú zimomriavky: Bol to masaker, nedalo sa to prežiť

Obyvatelia obliehaného ukrajinského prístavu Mariupol tento týždeň opísali hrôzy bojov o svoje v súčasnosti už zničené mesto. "Bol to masaker," citovala v piatok jedného z občanov Mariupola agentúra Reuters.

uviedla 54-ročná Viktorija Nikolajevová, ktorá ako mnoho ďalších obyvateľov zostala so svojou rodinou v jednej z pivníc, kým hore prebiehali boje medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami.

"Boli sme hladní, dieťa plakalo, keď strely (raketometu) Grad dopadali blízko domu. Mysleli sme si, že je to tu, toto je koniec. Nedá sa to opísať slovami," uviedla pre Reuters.

Pohotovostné služby po uliciach zbierali telá tých, ktorí týždne bojov neprežili. Mariupol na juhovýchode Ukrajiny bol dejiskom doposiaľ najťažších bojov a väčšina mesta teraz leží v ruinách. Rusko tam minulý týždeň deklarovalo víťazstvo, stovky ukrajinských vojakov a civilistov zostali uväznené v komplexe miestnych oceliarní Azovstaľ.

Starosta Mariupola Vadym Bojčenko uviedol, že v meste zahynuli desaťtisíce civilistov, pripomína Reuters. Organizácie ako Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) či Organizácia Spojených národov (OSN) sa domnievajú, že o život prišli tisíce ľudí.

"Bol to masaker. Najstrašidelnejšie bolo, keď nad hlavami lietali strely. Strely, náboje a podobne, to sa nedalo prežiť. A predsa sme to prežili," povedal 71-ročný Vitalij Kudasov. Provizórny drevený kríž označoval miesto pri bytovom dome, kde bol niekto narýchlo dočasne pochovaný počas bojov, píše Reuters.