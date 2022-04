Šéf OSN: Bezpečnostná rada neurobila dosť, aby ukončila vojnu na Ukrajine

Bezpečnostná rada OSN sa "dostatočne nesnažila zabrániť vojne Ruska na Ukrajine a ukončiť ju".

Vyhlásil generálny tajomník OSN António Gutterres vo štvrtok v Kyjeve po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. "Dovoľte mi veľmi jasne povedať: Bezpečnostná rada neurobila všetko, čo je v jej moci, aby zabránila tejto vojne a ukončila ju. A to je zdroj veľkého sklamania, frustrácie a hnevu," povedal Guterres na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Zelenským.

Gutteres však podľa tlačovej agentúry Reuters vyhlásil, že OSN robí všetko, čo je v jej silách, aby umožnila evakuáciu z oceliarní Azovstaľ v meste Mariupol, obkľúčených ruskými jednotkami, kde sa v zúfalých podmienkach ukrývajú ukrajinskí bojovnícki a civilisti. "V tejto chvíli vám môžem len povedať, že robíme všetko, čo môžeme, aby sa to stalo realitou. Nebudem sa k tomu nijako vyjadrovať, pretože by to mohlo podkopať takú možnosť," vysvetlil Gutteres. Zelenskyj vedľa neho zareagoval: "Verím – tak ako mnoho príbuzných ľudí, ktorí sú zablokovaní v oceliarňach Azovstaľ – že generálnemu tajomníkovi a nám sa ešte môže podariť úspešný výsledok."

Šéf OSN opísal Mariupol ako "krízu v kríze". Dodal, že mal s prezidentom Zelenským intenzívnu diskusiu práve o tom, aby sa evakuácia z Mariupola stala skutočnosťou.