Dobre čítate, Rusko nasadilo pri Sevastopole cvičené vojenské delfíny! Čo je ich úlohou

Rusko nasadilo pri svojej čiernomorskej námornej základni v Sevastopole trénované vojenské delfíny, ktoré pomáhajú chrániť kotviace lode pred podmorskými útokmi.

Na základe analýzy satelitných snímok k tomu dospel Námorný inštitút Spojených štátov (USNI), súkromná nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá bezpečnostnými otázkami. Dvojica delfínov je podľa analýzy v Sevastopole zhruba od doby, keď koncom februára Rusko začalo inváziu na Ukrajinu.

Podľa USNI sa delfíny pohybujú pri vjazde do prístavu a ich úlohou je zasiahnuť v prípade nepriateľských záškodníckych operácií. Základňa leží mimo dostrelu ukrajinských rakiet, ale môže byť zraniteľná čo sa týka útokov pod vodou vedených napríklad špeciálnymi potápačskými jednotkami, ktorých cieľom je poškodiť kotviace plavidlá.

Tréning delfínov na vojenské účely nie je len doménou Ruska, zvieratá pre potreby námorníctva cvičia aj Spojené štáty – a to nielen delfíny, ale aj mrože. Výcvik delfínov pre armádu prebiehal už v dobách Sovietskeho zväzu počas studenej vojny a výcvikové stredisko fungovalo práve na polostrove Krym blízko Sevastopolu. Po rozpade Sovietskeho zväzu program prestal fungovať a Ukrajina ho obnovila v roku 2012, o dva roky neskôr ale Krym anektovalo Rusko.

Podľa denníka The Guardian sa armády snažia využiť echolokačné schopnosti delfínov, ktoré zvieratám umožňujú detekovať predmety pod vodou vrátane mín. Rusko delfíny používalo napríklad aj na svojej námornej základni v Sýrii, ukázali to satelitné snímky z roku 2018. Okrem toho Rusko zrejme na výzvedné účely využíva aj veľryby. V roku 2019 Nórsko objavilo u svojho severného arktického pobrežia bieluhu so špeciálnym postrojom, ktorý mal aj úchyt na kameru, podľa vedcov ruskej výroby.