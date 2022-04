OSN pripravuje medzinárodný tím pre evakuáciu civilistov z Azovstaľu: Čo na to Putin

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vytvára medzinárodný tím expertov, ktorý by mal koordinovať evakuáciu civilistov z oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol.

Tím OSN by mal pri takejto evakuácii, ak sa ju vôbec podarí uskutočniť, spolupracovať s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK). TASR správu prevzala od agentúry AP.

Oceliarne Azovstaľ sú posledným miestom organizovaného ukrajinského odporu v Mariupole proti presile ruských inváznych síl. Podľa AFP sa v podzemných bunkroch pod oceliarňami, takmer úplne zničenými v dôsledku ruských útokov, stále ukrýva asi 2000 ukrajinských vojakov a 1000 civilistov.

"(Ruský) prezident v princípe súhlasil so zapojením OSN a MVČK do evakuácie civilistov z oceliarní Azovstaľ v Mariupole," uviedol Stéphane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Gutteresa po utorkovom stretnutí šéfa OSN s Vladimirom Putinom.

Dujarricov zástupca Farhan Haq v stredu uviedol, že OSN sa snaží pretaviť rámcovú dohodu Putina a Guterresa do konkrétnych detailov, ktoré by umožnili zložitú evakuáciu civilistov z Azovstaľu skutočne zrealizovať. "Predovšetkým chceme zaistiť, aby sa uplatnilo prímerie, ktoré by nám umožnilo odviesť ľudí do bezpečia," vyhlásil hovorca Farhan Haq.

Predstavitelia OSN v stredu rokovali s Moskvou aj Kyjevom, aby vypracovali "operačný rámec na včasnú evakuáciu civilistov" z podzemia mariupolských oceliarní. Presné načasovanie operácie bude podľa neho závisieť na prípadnej dohode medzi OCHA, ruským ministerstvom obrany, krízovým koordinátorom OSN pre Ukrajinu Aminom Awadom a ukrajinskými predstaviteľmi v Kyjeve.

António Guterres po stretnutí s Putinom odcestoval do Kyjeva, kde sa vo štvrtok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.

Obkľúčenie Mariupolu ruskými jednotkami spôsobilo v meste rozsiahlu humanitárnu katastrofu. Podľa ukrajinských úradov Rusko - napriek navonok deklarovanej ochote - prekazilo už viacero pokusov o evakuáciu civilistov z tohto strategického prístavného mesta.