Teraz už bývalý viceprezident banky ruského plynárenského koncernu Gazprom, Gazprombank, Igor Volobujev utiekol z Ruska na Ukrajinu, kde vstúpil do radov kyjevskej domobrany, aby bránil svoju vlasť so zbraňou v ruke, uviedol ruský server The Insider.

Volobujev v interview, poskytnutom The Insider a ukrajinskému serveru Liga.net, uviedol, že Gazprom pravdepodobne priamo riadi ruský prezident Vladimir Putin. Vyslovil podozrenie, že niektoré samovraždy vysoko postavených ruských manažérov z poslednej doby, napríklad prvého viceprezidenta Gazprombanky Vladislava Avajeva či hlavného účtovníka plynárenskej spoločnosti Novatek Sergeja Protoseni, boli v skutočnosti zamaskované vraždy. Avajev sa zastrelil tento rok 18. apríla v moskovskom byte. Denník Moskovskij komsomolec napísal, že bankár spáchal samovraždu po tom, čo niekoľko hodín mučil svoju manželku, ktorú podozrieval z cudzoložstva. Nakoniec zavraždil ženu aj postihnutú trinásťročnú dcéru, kým skoncoval sám so sebou. Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который уехал из Москвы и вступил в ряды теробороны в Киеве, не верит в самоубийство своего коллеги – первого вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева. pic.twitter.com/DT8zjcEdil April 26, 2022 O deň neskôr policajti vo vile v španielskom meste Lloret de Mar, kde Protoseňa trávil s manželkou a dcérou veľkonočné sviatky, objavili telá manželky a dcéry s bodnými ranami. Protosenu potom našli v záhrade obeseného na strome; vedľa ležali zakrvavený nôž a sekera. "Neverím, že mohol zabiť ženu a dcéru. Myslím, že to bolo zinscenované," povedal Volobujev o Avajevovi. Je podľa neho možné, že "o niečom vedel, a tak sa stal nebezpečným". Podobne je to s Protoseňovým prípadom. "Sú to podivné príbehy. Neverím v samovraždu," povedal.