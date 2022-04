Bleskový nárast cien plynu: Po zatvorení kohútikov Poľsku a Bulharsku vyskočili o 24 percent

Ceny zemného plynu v Európe prudko vyskočili po tom, ako Rusko zastavilo jeho dodávky do Poľska a Bulharska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v stredu na burze v Amsterdame stúpol až o 24 % na 127,50 eura za megawatthodinu a jeho cena sa dostala na najvyššiu úroveň od 1. apríla.

Zastavenie dodávok ruského plynu do Poľska a Bulharska ešte zvýšilo napätie na európskom trhu rovnako ako obavy z nedostatku zásob pre spor o platby. Moskva a Európska únia (EÚ) už niekoľko týždňov vedú spor o platby za dodávky plynu. Ruský prezident Vladimir Putin požaduje, aby takzvané "nepriateľské" krajiny platili rubľami. EÚ to odmieta a považuje to za porušenie sankcií voči Rusku.

Poľsko, ktorému Rusko zastavilo dodávky, je hlasným kritikom politiky Moskvy a jej vojny proti Ukrajine. Rusko zastavením dodávok plynu do Poľska a Bulharska signalizovalo, že nemá problém s použitím energií ako zbrane vo vojne.

Podľa expertov tým Rusko tiež dalo jasne najavo, že odberatelia, ktorí odmietajú nový spôsob platieb, sa vystavujú riziku zastavenia dodávok plynu. Navyše sa tým vytvára dodatočný dopyt, keďže Poľsko a Bulharsko budú musieť nahradiť ruský plyn, ako upozornila spoločnosť Jefferies Group.

Ruský plynárenský koncern Gazprom v utorok (25. 4.) najprv varoval, že Poľsko musí okamžite platiť za dodávky plynu v rubľoch. O chvíľu potom poľská plynárenská spoločnosť PGNiG uviedla, že bola informovaná o zastavení dodávok ruského plynu od stredy 8.00 h SELČ.