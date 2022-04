Dodávky ruského zemného plynu do Poľska boli obnovené: Ako je na tom Bulharsko?

Dodávky ruského zemného plynu prostredníctvom plynovodu Jamal do Poľska boli dnes ráno obnovené po predchádzajúcom poklese na nulu.

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje prevádzkovateľov siete pre prepravu plynu v Európskej únii. Prevádzkovateľ bulharskej plynovej siete Bulgartransgaz agentúre Reuters oznámil, že dodávky ruského plynu do Bulharska zatiaľ pokračujú.

Poľská plynárenská spoločnosť PGNiG v utorok uviedla, že ju ruský Gazprom informoval, že od dnešných 08:00 SELČ dodávky zemného plynu do Poľska prostredníctvom plynovodu Jamal zastaví. Podľa bulharského ministerstva energetiky by mal dnes Gazprom zastaviť aj dodávky do Bulharska. Gazprom poľskú stranu neinformoval, prečo sa s dodávkami plynu rozhodol skončiť. Avšak portál onet.pl napísal, že minulý piatok vypršal termín, do ktorého malo Poľsko zaplatiť za surovinu v rubľoch, ako žiada Kremeľ. To však Varšava odmieta, premiér Mateusz Morawiecki prístup Ruska označil za vydieranie.

Vzťahy medzi západnými krajinami a Ruskom sú od konca februára napäté kvôli ruskej invázii na Ukrajinu, krajiny EÚ sú však do značnej miery stále závislé od dovozu ruského zemného plynu.