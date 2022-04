ONLINE Vojna na Ukrajine: Johnson neočakáva, že Putin použije jadrové zbrane, z ruského mesta hlásia výbuchy

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

06:34 Ruské médiá uvádzajú, že obyvatelia Kursku v noci počuli výbuchy. K obetiam ani škodám nedošlo, uviedol guvernér regiónu Roman Starovoit.

06:23 The Kyiv Independent hlási ďalší útok v ruskom Belgorode. Guvernér Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov oznámil, že horí muničný sklad pri obci Staraya Nelidovka, ktorá sa nachádza le 40 km od ukrajinských hraníc.

⚡️Ammunition depot in Belgorod, Russia catches fire.



Governor of Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov reported early on April 27 that an ammunition depot was on fire near the village of Staraya Nelidovka, less than 20 miles from the Ukrainian border.