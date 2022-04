V Kyjeve odstránili sochu priateľstva s Ruskom: Je to len začiatok, zdemolujú desiatky pamätníkov

Z centra ukrajinskej metropoly Kyjev v utorok odstránili sochu, ktorá symbolizovala historické vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou.

TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Vyžiadalo si to isté úsilie, no sovietska socha dvoch robotníkov – symbolizujúca znovuzjednotenie Ukrajiny a Ruska – bola dnes večer rozobraná," uviedol starosta Kyjeva Vitalij Kličko vo vyhlásení na sociálnej sieti. Keď sa sochu pokúsili pomocou žeriava zdvihnúť, odpadla hlava ruského robotníka. Kličko to označil za "symbolické".

Rozhodnutie o odstránení sochy starosta vysvetlil "barbarskou túžbou Moskvy" zničiť krajinu a mierumilovných Ukrajincov prostredníctvom invázie, ktorú Rusko začalo 24. februára. Druhú časť sochy podľa Klička odstránia neskôr a obrovský oblúk nad "robotníkmi" bude premenovaný a rozsvietený vo farbách Ukrajiny.

Miestne úrady podľa starostu pracujú na plánoch zdemolovať približne 60 pamätníkov v ukrajinskom hlavnom meste, ktoré sú spojené s Ruskom a bývalým Sovietskym zväzom. Takisto plánujú premenovať približne 460 ulíc a objektov v meste.