A je to tu! Rusko zastavilo dodávky plynu do Poľska, u susedov zasadá krízový štáb

Rusko podľa neoficiálnych informácií poľského portálu onet.pl zastavilo dodávky plynu plynovodom Jamal.

Minulý piatok vypršal termín, do ktorého malo Poľsko zaplatiť za suroviny v rubľoch, ako žiada Kremeľ. To však poľská strana odmietla. Informácie onet.pl potvrdili nemenované zdroje vo vláde aj v plynárenskej spoločnosti PGNiG. Na ministerstve životného prostredia zasadá krízový štáb, uvádza onet.pl. Ruská strana Poľsko neinformovala, prečo dodávky plynu zastavila.

Dlhodobá zmluva o dodávkach ruského plynu medzi ruským Gazpromom a poľským PGNiG vyprší s koncom tohto roka.

Podľa Tomasza Stempiene, šéfa spoločnosti Gaz-System, čo je prevádzkovateľ prepravnej sústavy zemného plynu v Poľsku, sú zásobníky v krajine teraz naplnené na 80 percent.

Podľa think tanku Forum Energii Poľsko asi 55 percent svojej spotreby zemného plynu kryje z dodávok z Ruska. Už dlhší čas, bez ohľadu na terajší konflikt na Ukrajine, pracuje na ich nahradení z iných zdrojov. Do konca tohto roka sa má skončiť stavba plynovodu Baltic Pipe, ktorým do Poľska potečie plyn z Nórska.