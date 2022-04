Lavrov varuje pred treťou svetovou vojnou: Nebezpečenstvo je vážne, nemalo by sa podceňovať

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov varoval Ukrajinu pred vyprovokovaním tretej svetovej vojny a upozornil, že "netreba podceňovať hrozbu jadrového konfliktu".

Informovala o tom v utorok agentúra AP, pričom poukázala na to, že Lavrov prišiel s týmito vyjadreniami v pondelok, keď Rusko v rámci svojej novej ofenzívy na východe Ukrajiny spustilo útoky na železničnú infraštruktúru a palivové zariadenia nachádzajúce sa ďaleko od frontovej línie.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na Twitteri uviedol, že Lavrovove vyjadrenia len zdôrazňujú potrebu pomoci Ukrajiny zo strany Západu: "Rusko stráca poslednú nádej, aby svet odradilo od podpory Ukrajiny. Preto tie reči o reálnom nebezpečenstve tretej svetovej vojny. Znamená to len, že Moskva na Ukrajine prehráva. Preto nás svet musí podporovať ešte viac, aby sme mohli vyhrať a brániť európsku a globálnu bezpečnosť," píše sa v Kulebovom tvíte.

AP vo svojej správe pripomenula, že Spojené štáty v pondelok v zrýchlenom režime dodali na Ukrajinu ďalšie zbrane a zdôraznili, že pomoc západných spojencov v dva mesiace trvajúcej vojne na Ukrajine má význam.

V zjavnej reakcii na to Lavrov vyhlásil, že Rusko má "pocit, že Západ chce, aby Ukrajina pokračovala vo vojne" a "vyčerpala ruskú armádu a ruský vojensko-priemyselný vojnový komplex". "Je to ilúzia," upozornil Lavrov. Opäť súčasne varoval, že zbrane dodané západnými krajinami "budú legitímnym cieľom", a pripomenul, že ruské jednotky sa už zamerali na sklady zbraní na západnej Ukrajine.

Lavrov obvinil ukrajinských lídrov z provokovania Ruska tým, že požiadali NATO, aby sa zapojilo do konfliktu. Podľa Lavrova NATO v skutočnosti "vstúpilo do vojny s Ruskom prostredníctvom svojich zástupcov a vyzbrojuje ich". Poskytovaním zbraní NATO "prilieva olej do ohňa", varoval Lavrov podľa prepisu jeho rozhovoru v relácii Veľká hra na Prvom kanále ruskej štátnej televízie, ktorý bol zverejnený na webovej stránke ruského ministerstva zahraničných vecí.

Pokiaľ ide o možnosť jadrovej konfrontácie, Lavrov povedal: "Nechcel by som, aby sa tieto riziká umelo nafukovali teraz, keď sú dosť významné. "Nebezpečenstvo je vážne...Je reálne. Nemalo by sa podceňovať," dodal. Lavrov súčasne vyhlásil, že "zásadným postojom Ruska je neprípustnosť jadrovej vojny".