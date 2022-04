ONLINE Vojna na Ukrajine: Rázne slová prezidenta Zelenského na adresu Ruska

Vojna na Ukrajine pokračuje 62. dňom. Do Moskvy v utorok na stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom dorazí generálny tajomník OSN António Guterres. Situáciu pre vás opäť sledujeme ONLINE.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

06:09 Rusko v pondelok obvinilo Chorvátsko z protiruskej politiky a ničenia bilaterálnych vzťahov, pretože nepovolilo "humanitárny" let pre 24 ruských diplomatov a zamestnancov ruského veľvyslanectva, ktorí boli začiatkom apríla z Chorvátska vyhostení. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a HINA.

06:00 Tridsaťdva ukrajinských utečencov sa nasťahovalo do zámku 't Oude Loo pri holandskom meste Apeldoorn, ktorý obvykle využíva holandská kráľovská rodina. Agentúre ANP to potvrdil kráľovský palác.

06:00 Do Moskvy v utorok na stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom dorazí generálny tajomník OSN António Guterres. Podľa médií budú rokovať predovšetkým o vpustení humanitárnej pomoci do bojových oblastí na Ukrajine, najmä do obliehaného prístavu Mariupol. Guterresova cesta vyvolala kritiku ukrajinského vedenia.

06:00 Výdavky na zbrojenie v Európe a Rusku prudko vzrástli v období pred inváziou Moskvy na Ukrajinu napriek tlmiacim účinkom pandémie koronavírusu na hospodársky rast. Vyplýva to z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre prieskum mieru (SIPRI), ktoré zverejnili v pondelok. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

06:00 Najnovšie vyjadrenia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sú náznakom toho, že Rusko stratilo svoju "poslednú nádej nahnať svetu strach z podpory Ukrajiny", uviedol v pondelok na sociálnej sieti Twitter šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. TASR správu prevzala od stanice BBC.

06:00 Rusko so svojou útočnou vojnou na Ukrajine nebude mať žiaden úspech, vyhlásil v noci na utorok vo videoposolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry DPA.