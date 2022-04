ONLINE Vojna na Ukrajine: Lavrov hovorí o tretej svetovej vojne, rázne slová Zelenského na adresu Ruska

Vojna na Ukrajine pokračuje 62. dňom. Do Moskvy v utorok na stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom dorazí generálny tajomník OSN António Guterres. Situáciu pre vás opäť sledujeme ONLINE.

07:46 Rusko sa zrejme snaží o obkľúčenie ukrajinských pozícií na východe Ukrajiny. Tvrdo sa bojuje južne od Izjumu, kde sa ruské sily snažia preraziť k mestám Slovjansk a Kramatorsk, oznámilo ráno na twitteri britské ministerstvo obrany. Podľa ukrajinského generálneho štábu ruskí vojaci ďalej ostreľujú oceliarne Azovstal, poslednú baštu ukrajinského odporu v Mariupole.

07:43 Lavrov varuje pred treťou svetovou vojnou

07:31 Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová poprela tvrdenia, podľa ktorých Spojené štáty úmyselne odkladajú uvalenie sankcií na údajnú priateľku ruského prezidenta Vladimira Putina Alinu Kabajevovú. Informovala o tom stanica CNN.

07:27 Bridget Brinkovú vymenovali za veľvyslankyňu Spojených štátov na Ukrajine. Jej nominácia prichádza v čase, keď predstavitelia USA oznámili, že americkí diplomati sa čoskoro vrátia do Kyjiva. Tých predtým odtiaľ evakuovali v začiatkoch ruskej invázie. Brinková bola od roku 2019 veľvyslankyňou na Slovensku a predtým pôsobila na diplomatických postoch v Srbsku, na Cypre, v Gruzínsku a v Uzbekistane.

07:23 Chladnejšou vodou v mestských bazénoch chce nemecká metropola prispieť k zníženiu závislosti od ruského plynu. Vo väčšine bazénov preto teplota klesne o jeden stupeň Celzia oproti normálu, v bazénoch vonkajších potom o stupne dva. Na tlačovej konferencii v Berlíne to v pondelok oznámil šéf mestských bazénov Johannes Kleinsorg.

07:07 Na 14 miliónov korún (574.166 eur) navýšila Technologická agentúra ČR (TA ČR) čiastku na podporu zapojenia vedcov z Ukrajiny do tímov, ktoré riešia projekty financované agentúrou. Pôvodne na tieto účely vyčlenila desať miliónov korún. ČTK o tom informovala hovorkyňa agentúry Veronika Dostálová. Podľa Dostálovej už boli podporené žiadosti vo výške takmer celej navýšenej sumy. Ďalšie peniaze agentúra zháňa, záujem riešiteľov o rozšírenie tímov totiž pokračuje. TA SR, ktorá financuje aplikovaný výskum, spustila príjem žiadostí 7. marca.

07:00 Členské krajiny Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) plánujú v utorok hlasovať o rezolúcii, ktorá bude od piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN v budúcnosti požadovať odôvodnenie v prípade, že použijú svoje právo veta. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sú diskusie o reforme veta skôr zriedkavé a kontroverzné, v súčasnosti ich však oživila ruská invázia na Ukrajine.

06:41 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal, že dodávky zbraní zo Západu smerom na Ukrajinu znamenajú, že NATO je „v podstate zapojené do vojny s Ruskom“ a existuje „značné“ riziko eskalácie konfliktu do jadrových zbraní. Referuje o tom spravodajský web BBC. Ešte pred týždňom Lavrov hovoril, že Rusko na Ukrajine určite nepoužije jadrové zbrane.

06:09 Rusko v pondelok obvinilo Chorvátsko z protiruskej politiky a ničenia bilaterálnych vzťahov, pretože nepovolilo "humanitárny" let pre 24 ruských diplomatov a zamestnancov ruského veľvyslanectva, ktorí boli začiatkom apríla z Chorvátska vyhostení. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a HINA.

06:00 Tridsaťdva ukrajinských utečencov sa nasťahovalo do zámku 't Oude Loo pri holandskom meste Apeldoorn, ktorý obvykle využíva holandská kráľovská rodina. Agentúre ANP to potvrdil kráľovský palác.

06:00 Do Moskvy v utorok na stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom dorazí generálny tajomník OSN António Guterres. Podľa médií budú rokovať predovšetkým o vpustení humanitárnej pomoci do bojových oblastí na Ukrajine, najmä do obliehaného prístavu Mariupol. Guterresova cesta vyvolala kritiku ukrajinského vedenia.

06:00 Výdavky na zbrojenie v Európe a Rusku prudko vzrástli v období pred inváziou Moskvy na Ukrajinu napriek tlmiacim účinkom pandémie koronavírusu na hospodársky rast. Vyplýva to z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre prieskum mieru (SIPRI), ktoré zverejnili v pondelok. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

06:00 Najnovšie vyjadrenia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sú náznakom toho, že Rusko stratilo svoju "poslednú nádej nahnať svetu strach z podpory Ukrajiny", uviedol v pondelok na sociálnej sieti Twitter šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. TASR správu prevzala od stanice BBC.

06:00 Rusko so svojou útočnou vojnou na Ukrajine nebude mať žiaden úspech, vyhlásil v noci na utorok vo videoposolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry DPA.