Putin sa objavil na bohoslužbe a hneď vznikli dohady: Takto sa normálny človek nespráva!

Zábery kolujúce po internete ukazujú ruského prezidenta v znepokojivom stave.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako informuje portál New York Post, ruský prezident Vladimir Putin sa v nedeľu zúčastnil pravoslávnej veľkonočnej bohoslužby v Moskve. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by si ľudia na zverejnených záberoch nevšimli jednu podstatnú drobnosť.

69-ročný prezident oblečený v tmavomodrom obleku, bielej košeli a tmavofialovej kravate stál v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa vedľa starostu Sergeja Sobjanina. Putin držal celý čas sviečku, niekoľkokrát si len prekrížil ruky a ani raz neprehovoril.

Okrem tohto videa však minulý týždeň neuniklo pozornosti médií ani to, ako nafúknutý Putin nemotorne zvieral stôl priamo počas stretnutia s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom. Švédsky ekonóm, ktorý bol predtým poradcom pre Rusko, uviedol, že Putin aj jeho kľúčový poradca sa zdajú byť obaja v depresii a v zlom zdravotnom stave. Bývalá britská politička Louise Mensch zasa podotkla, že všetky tieto zábery majú podporovať tvrdenia, že ruský vodca má Parkinsonovu chorobu.

Ďalšie správy zasa uvádzajú, že Vladimir Putin mal nedávno absolvovať 35 tajných stretnutí s onkologickým lekárom a mal sa stať ohľadom svojho zdravotného stavu natoľko paranoidným, že začal s rôznymi nekonvenčnými terapiami. Podľa jedného ruského investigatívneho zdroja sa má kúpať v krvi z jeleních parohov, ktoré sú odrezané počas toho, ako rastú a sú preto stále plné čerstvej krvi. Takéto kúpele majú zlepšovať kardiovaskulárny systém a omladzovať pokožku. Kremeľ však aj naďalej popiera akékoľvek podobné dohady o tom, že by mal byť ruský prezident v zlom zdravotnom stave.