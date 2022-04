Členka amerického Kongresu vyzýva USA: Toto vyšle silný odkaz pre ukrajinský ľud!

Republikánka Victoria Spartz z Illinois, ktorá je prvou členkou amerického Kongresu narodená na Ukrajine, v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby obnovili diplomatickú činnosť na Ukrajine.

Uviedla, že tento krok vyšle „silný odkaz pre ukrajinský ľud“. Referuje o tom spravodajský web CNN.

„Veľa krajín sa naozaj vracia späť do Kyjiva. Najmenej, čo môžeme urobiť, je vrátiť sa možno aspoň do Ľviva. Vyšle to silný odkaz pre Ukrajincov. Je dôležité, aby videli túto podporu. To ich urobí silnejšími a vyhrajú (vojnu),“ vyhlásila Spartz.

Tento komentár prichádza v ten istý deň, keď americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a minister obrany Lloyd Austin plánujú návštevu Kyjiva a stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.