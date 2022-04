ONLINE Ruská invázia na Ukrajinu vstupuje do 3. mesiaca: Rusi násilne verbujú civilistov do armády

Ruskí vojaci podnikli neďaleko prístavného mesta Odesa raketový útok na sklad so zbraňami. Plánovaná evakuácia civilistov cez humanitárny koridor sa v sobotu neuskutočnila. Boje pokračujú a ani jedna strana konfliktu sa neplánuje vzdať. Všetko dôležité spoločne sledujeme v ONLINE prenose.

08:28 Ukrajina tento týždeň odrazila početné ruské útoky vedené pozdĺž frontovej línie v Donbase na východe krajiny. Ruské sily síce dosiahli určité územné zisky, ale silný odpor na všetkých smeroch im spôsobuje značné straty, uviedla vojenská rozviedka podľa agentúry Reuters.

"Zlá morálka a obmedzený čas na obnovu síl, prezbrojenie a preskupenie jednotiek nasadených do predchádzajúcich ofenzív pravdepodobne znižuje efektivitu ruských síl v bojoch," uviedlo v pravidelnom hlásení britské ministerstvo obrany, odvolávajúce sa na poznatky rozviedky. Reuters dodal, že tieto údaje nebolo možné bezprostredne overiť.

07:29 Šéf Kremľa Vladimir Putin sa v noci zo soboty na nedeľu zúčastnil na polnočnej veľkonočnej bohoslužbe v pravoslávnom Chráme Krista Spasiteľa v Moskve. Po boku mu pritom stál moskovský starosta Sergej Sobianin, informovala agentúra Reuters. Viac sa dočítate v článku.

07:21 Ministerstvo obrany v Kyjeve v sobotu uviedlo, že pri ukrajinskom útoku na veliteľské stanovište v Chersonskej oblasti boli zabití ďalší dvaja generáli ruských inváznych vojsk. Tretí generál podľa ministerstva vyviazol s vážnymi zraneniami. TASR správu prevzala z televízie CNN, ktorá toto tvrdenie bezprostredne nedokázala overiť.

"22. apríla 2022 ozbrojené sily Ukrajiny podnikli zničujúci úder na predsunuté veliteľské stanovište 49. kombinovanej armády ruských okupačných síl, ktoré sa nachádzalo neďaleko od frontovej línie v Chersonskej oblasti" na juhu Ukrajiny, píše sa vo vyhlásení vojenskej rozviedky ukrajinského ministerstva obrany.

07:20 Vedenie ruskej armády podľa novej analýzy amerických expertov odmieta vynaložiť čas a prostriedky na konsolidáciu svojich síl na Ukrajine a naďalej uplatňuje stratégiu pozorovanú od začiatku vojny. Útočné operácie sa odohrávajú na rôznych osách a v menšom meradle, napísali v sobotu večer pracovníci washingtonského ústavu pre vojnové štúdiá (Institute for the Study of War, ISW). Domnievajú sa, že Moskva nebude schopná v blízkej dobe spustiť na Donbase či kdekoľvek inde rozsiahlejšiu ofenzívu.

07:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kritizoval generálneho tajomníka OSN, že sa rozhodol navštíviť Moskvu skôr než Kyjev. Zdôraznil pritom, že vojnový konflikt neprebieha v Rusku, ale na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Je jednoducho nesprávne ísť najskôr do Ruska a potom na Ukrajinu. Toto poradie je nespravodlivé a nelogické," povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve. Viac sa dočítate v článku.

07:02 Ukrajina obvinila ruskú armádu, že v okupovaných oblastiach na východe krajiny násilne verbuje do svojich radov ukrajinské civilné obyvateľstvo. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s tým, že toto tvrdenie nie je možné nezávisle overiť.

O plánovanom nábore mladých Ukrajincov v okupovaných častiach Chersonskej a Záporožskej oblasti do ruskej armády informoval v sobotu generálny štáb a vojenská rozviedka ministerstva obrany v Kyjeve.

07:01 Turecko uzavrelo svoj vzdušný priestor pre ruské civilné aj vojenské lietadlá smerujúce do Sýrie. Oznámil to v sobotu šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu s tým, že opatrenie bude v platnosti tri mesiace. TASR správu prevzala z agentúry AFP a televízie BBC.

07:00 Všetko podstatné sme spoločne sledovali v ONLINE prenose aj v sobotu. Prečítajte si súhrn dňa.