Ukrajinský prezident už viac nedokáže skrývať svoj hnev: Znásilňovali bábätká, to je nacizmus!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu na tlačovej konferencii v Kyjeve vyhlásil, že všetky územia dobyté ruskými silami si Ukrajina vezme naspäť.

Takto Zelenskyj odpovedal na otázku, ako hodnotí plány Moskvy obsadiť región Donbas na východe Ukrajiny, píše portál britskej stanice Sky News. "Všetko, kam (Rusi) postúpia, si vezmeme späť, všetko," dodal. "Toto nie je otázka 20 či 30 rokov - to je otázka toho, či máme zbrane. Vezmeme si naspäť všetko na jeden záťah, všetky tie okupované územia," vyhlásil.

Zelenskyj oznámil, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívi v nedeľu Kyjev, práve v deň, keď invázia Ruska na Ukrajine vstúpi do tretieho mesiaca trvania. Zelenskyj dodal, že príde aj americký minister obrany (Lloyd Austin). Bude to prvá oficiálna návšteva amerických vládnych predstaviteľov od začiatku invázie 24. februára.

Zelenskyj tiež povedal, že Kyjev sa stiahne z rozhovorov s Moskvou, ak ruskí vojaci zabijú ukrajinských vojakov nachádzajúcich sa v obrovských oceliarňach v Mariupole. "Ak našich mužov v Mariupole zabijú a ak sa v (južnej) Chersonskej oblasti budú konať pseudoreferendá, potom sa Ukrajina stiahne z rokovacieho procesu," informoval Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. Citovala ho tlačová agentúra AFP.

Prezident dostal aj otázku, či sú Ukrajinci pripravení žiť celé roky v stave vojenskej pohotovosti, tak ako Izrael. Zelenskyj odpovedal: "Budeme takou krajinou, my sme sa ňou už stali - sme krajinou, ktorá vie, že sa musí brániť. Som presvedčený, že raz zvíťazíme, že budeme mať najsilnejšiu armádu, a pokiaľ ide o bezpečnostné záruky, budeme jednou z najsilnejších krajín v Európe."