Volodymyr Zelenskyj podniká kroky: Na Ukrajinu mieru americký minister!

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívi v nedeľu 24. apríla Kyjev, oznámil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.

Zelenskyj to povedal zhromaždeným novinárom na tlačovej konferencii v podzemnej stanici metra v Kyjeve. Vyhlásil tiež, že je vďačný Spojeným štátom a Spojenému kráľovstvu za pomoc. Doplnil, že USA musia vplývať na ďalšie európske krajiny, aby dodávali zbrane Ukrajine, a že by bol rád, keby sa to dialo rýchlejšie.