ONLINE Rusko podľa Zelenského odmietlo návrh na veľkonočné prímerie, desivé slová starostu Mariupoľa

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

07:37 Ukrajinské sily majú na bojisku viac tankov ako ruskí okupanti. Referuje o tom web denníka Washington Post s odvolaním sa na vysokého predstaviteľa americkej obrany.

„Práve teraz majú Ukrajinci viac tankov ako Rusi... A určite majú možnosti ich použiť,“ povedal nemenovaný predstaviteľ Pentagonu. Počet tankov podľa neho nie je sám osebe určujúcim faktorom toho, ktorá strana má navrch, no dodal, že ukrajinský náskok v počte obrnených vozidiel predstavuje silný nástroj v pozemnom boji.

07:24 Ukrajinský parlament vo štvrtok odhlasoval predĺženie stanného práva o ďalší mesiac, počnúc 25. aprílom. Ukrajina zaviedla celoštátne stanné právo po tom, čo Rusko 24. februára začalo svoju rozsiahlu ofenzívu na Ukrajinu. Podľa tohto opatrenia majú muži vo veku od 18 do 60 rokov zakázané opustiť krajinu, aby mohli byť v prípade potreby povolaní do vojny proti Rusku.

07:16 Ruský prezident Vladimir Putin má v rukách životy desiatok tisíc obyvateľov Mariupoľa. Ako referuje spravodajský web BBC, povedal to starosta týždne obliehaného mesta na pobreží Azovského mora Vadym Bojčenko.

V meste sa podľa neho stále nachádza asi 100-tisíc ľudí a vojaci v oceliarni Azovstaľ patriacej miliardárovi Rinatovi Achmetovovi sa nehodlajú vzdať. „Je dôležité si uvedomiť, že životy, ktoré tam stále sú, sú v rukách jedinej osoby - Vladimira Putina,“ povedal mariupoľský starosta.

Bojčenko zároveň vyjadril frustráciu z toho, že Rusi dlhodobo znemožňujú evakuáciu civilistov. „Požiadali nás, aby sme im dali mapu a ukázali miesta, kde sa začne evakuácia. Dali sme im mapu. Pýtali sa, koľko máme autobusov. Uviedli sme počet autobusov. A potom zničili všetky tie miesta i naše autobusy,“ povedal Bojčenko.

06:59 Svetová banka uviedla, že podľa predbežných odhadov fyzické škody na budovách a infraštruktúre Ukrajiny v doterajšom priebehu vojny dosiahli zhruba 60 miliárd dolárov. Referuje o tom spravodajský web BBC.

06:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval Spojeným štátom za nový balík vojenskej pomoci vo výške 800 miliónov dolárov a povedal, že je to „práve to, na čo sme čakali“. Nový balík vojenskej pomoci zahŕňa ťažké delostrelectvo, 144-tisíc kusov munície a bezpilotné lietadlá, ktoré budú môcť ukrajinské sily použiť v eskalujúcom boji o oblasť Donbasu na východe krajiny.

Zelenskyj zároveň vyzval západné krajiny, aby urýchlili dodávky zbraní na pomoc Ukrajine odraziť ruskú ofenzívu. „Okupanti naďalej robia všetko, čo je v ich silách, aby si dali dôvod hovoriť aspoň o nejakom víťazstve,“ povedal Zelenskyj vo štvrtok neskoro večer vo svojom nočnom videopríhovore k národu. „Zoskupujú svoje sily, organizujú nové taktické prápory a dokonca sa snažia začať takzvanú ´mobilizáciu´ v regiónoch, ktoré okupujú na Ukrajine,“ dodal.

06:13 V hroboch v dedine Manhuš neďaleko Mariupoľa sa môže nachádzať až 9-tisíc mŕtvych ukrajinských civilistov. Uviedla to mariupoľská mestská rada, pričom starosta Vadym Bojčenko obvinil Rusov, že „zakrývajú svoje vojnové zločiny“.

Tvrdenia Bojčenka podporili i najnovšie satelitné snímky od Maxar Technologies, na ktorých je viac ako 200 pravdepodobných masových hrobov. Viac čítajte TU.

The alleged mass grave near #Mariupol was found from a satellite. The Maxar images show a trench in the village of #Mangush that is more than 300 meters long. It could contain thousands of bodies, said Petr Andryushchenko, an adviser to the city's mayor. pic.twitter.com/bNlsDwNlsK