Ukrajinskí poslanci vo štvrtok schválili návrh prezidenta Volodymyra Zelenského predĺžiť vojnový stav do 25. mája.

Oznámili to ukrajinské médiá. Vojnový stav vyhlásil prezident Zelenskyj po ruskom útoku, ktorý začal 24. februára ráno. Pôvodne platil do 26. marca, teraz bol už druhýkrát o 30 dní predĺžený. Na stole má byť ruský návrh na ukončenie vojny, prečo Ukrajina neodpovedala? Podľa Peskova to vyvoláva otázky