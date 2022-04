Rusko ponúka na stredu prímerie v Mariupole: Ukrajinským vojakom radí, aby sa vzdali

Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že na stredu ponúkne prímerie v obliehanom meste Mariupol, ktoré má umožniť zvyšným ukrajinským vojakom nachádzajúcim sa v tamojšom komplexe železiarní Azovstaľ vzdať sa a zložiť zbrane.

TASR správu prevzala z agentúry Reuters. Stredajšie prímerie by sa podľa ruského rezortu obrany malo začať v stredu o 14.00 h moskovského času (13.00 h SELČ) a ukrajinským bojovníkom by malo zaistiť možnosť vzdať sa a odísť bez zranení.

Reuters poznamenáva, že Rusko rovnaký návrh predostrelo aj v utorok, avšak "nijaký ukrajinský vojak ho neprijal". Moskva totiž oznámila, že jej armáda otvorila v utorok o 14.00 h miestneho času v v Mariupole humanitárny koridor pre ukrajinských vojakov, ktorí zložia zbrane.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil, že armáda jeho krajiny bude "bojovať až do konca" a akékoľvek ultimáta zo strany Ruska, aby sa vzdala, bude ignorovať.

Komplex železiarní v obkľúčenom strategicky dôležitom prístavnom meste Mariupol v súčasnosti slúži ako pevnosť pre ukrajinských obrancov. V utorok na tento areál naďalej útočili ruské sily a z miesta bolo vidieť stúpať dym.

Podľa ruských síl sa na pozemku oceliarní ukrýva približne 2500 ukrajinských bojovníkov vrátane 400 zahraničných žoldnierov. Ako uvádzajú ukrajinské médiá, v továrni sa stále ukrýva aj okolo 1000 civilistov vrátane žien a detí.

Nemenovaný európsky predstaviteľ v utorok varoval, že Mariupol môže padnúť do rúk ruských jednotiek v priebehu niekoľkých dní. Ruský prezident Vladimir Putin by podľa jeho slov do 9. mája mohol oznámiť, že Rusi Mariupol oslobodili. Miestne orgány informovali, že počas obliehania Mariupola prišli o život tisíce ľudí.