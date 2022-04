ONLINE Vojna na Ukrajine: Situácia v Donbase sa vyostruje, Zelenskyj o ofenzíve Rusov

Vojna na Ukrajine pokračuje 55. dňom. Všetko podstatné s vami sledujeme ONLINE.

06:26 Ukrajinské sily v utorok ráno zaútočili na jednu ruskú obec, ktorá sa nachádza v pohraničnej Belgorodskej oblasti. Uviedol to gubernátor tohto územného celku Vjačeslav Gladkov. Na mieste je podľa neho jeden ranený. Rozsah škôd úrady zisťujú, informovala agentúra Reuters.

06:19 Vojna zničila na Ukrajine až 30 percent dopravnej infraštruktúry. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne ministerstvo dopravy. To odhaduje výšku škôd na 100 miliárd dolárov. Ukrajina dúfa, že sa jej väčšinu škôd podarí opraviť do dvoch rokov a že bude môcť financovať práce z ruských fondov zabavených v západných krajinách.

06:11 Dosiahnutie humanitárneho prímeria medzi ruskými a ukrajinskými silami na Ukrajine sa v blízkej budúcnosti neočakáva, no mohlo by byť možné o niekoľko týždňov. Uviedol to v pondelok koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths, ktorého citoval denník The Guardian.

06:00 Desiatky vystavených obrazov od renomovaných ruských umelcov vrátane Vasilija Kandinského "uviazli" v Južnej Kórei z dôvodu letových reštrikcií, ktoré boli uvalené na Moskvu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.

06:00 Starosta obliehaného Mariupola Vadym Bojčenko v pondelok povedal, že z tohto prístavného mesta už bolo do Ruska alebo do oblastí kontrolovaných proruskými separatistami na Ukrajine "násilne deportovaných" približne 40.000 civilistov.

06:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer oznámil, že Ruko začalo rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP. "Môžeme teraz potvrdiť, že ruskí vojaci začali bitku o Donbas, na ktorú sa dlho pripravovali. Veľká časť ruskej armády je teraz zapojená do tejto ofenzívy," povedal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram. "Bez ohľadu na to, koľko ruských vojakov sem povolajú, budeme bojovať. Budeme sa brániť," dodal.