ONLINE Situácia v Donbase sa vyostruje! Guvernér Belgorodskej oblasti tvrdí, že Ukrajina zasiahla ruskú pohraničnú dedinu

Vojna na Ukrajine pokračuje 55. dňom. Všetko podstatné s vami sledujeme ONLINE.

9:35 Pamätník sovietskej armády v berlínskom parku Treptower posprejovali neznámi páchatelia už druhýkrát za mesiac heslami evidentne súvisiacimi s vojnou na Ukrajine. V pondelok o tom informovala miestna polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA. Policajný hovorca uviedol, že vandali napísali na pamätník slová "vrah", "orkovia" (ohyzdi) - čo je odkaz na fantasy knihy od spisovateľa J.R.R. Tolkiena - a tiež písmeno "Z".

9:00 Poslankyňa ukrajinského parlamentu Lesia Vasylenková po tom, ako ruské sily začali veľkú ofenzívu na východe Ukrajiny, vyzvala na naliehavé stretnutie lídrov USA, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Poľska, Talianska, Rumunska a Kanady. Poslankyňa uviedla, že na rokovaní by sa mali zúčastniť aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, predseda Európskej rady Charles Michel a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Ukrajina potrebuje zbrane a potrebuje intervenciu spojeneckej armády," napísala Vasylenková v sociálnych médiách. Informuje o tom portál news.sky.com.

8:48 Generálny štáb ukrajinskej armády v utorok uviedol, že ruské sily sústreďujú svoje úsilie na prevzatie kontroly nad Doneckou a Luhanskou oblasťou na východe krajiny. Štáb poznamenal, že „nová fáza vojny" sa začala v pondelok, „keďže okupanti sa snažia prelomiť našu obranu na takmer celej frontovej línii v Doneckej, Luhanskej a Charkivskej oblasti". Generálny štáb vo vyhlásení, ktoré zverejnil v utorok ráno, dodal, že „ruská armáda pokračuje v blokáde a bombardovaní Mariupoľa a podniká raketové útoky na ďalšie mestá".

8:23 Francúzky prezident Emmanuel Macron uviedol, že jeho dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa zastavil po tom, ako boli na Ukrajine odhalené prípady masového zabíjania. TASR správu prevzala od denníka The Guardian, ktorý o tom informoval v utorok.

7:43 Guvernér Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov v utorok na sociálnej sieti oznámil, že ukrajinskí vojaci zaútočili na dedinu Golovčino ležiacu v tejto oblasti pri hraniciach s Ukrajinou a zranili pri tom jedného miestneho obyvateľa. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

07:30 Americký prezident Joe Biden bude v utorok telefonicky diskutovať so spojencami USA, pričom témou rozhovorov budú aj plány, ako ešte viac izolovať Rusko. Informoval o tom Biely dom. „Prezident bude mať videorozhovor so spojencami a partnermi, aby prediskutovali našu pokračujúcu podporu Ukrajine a snahu brať na zodpovednosť Rusko v rámci našej úzkej koordinácie," konštatoval Biely dom vo vyhlásení. Informuje o tom spravodajský web BBC. V pondelok Biely dom informoval, že Biden neplánuje cestovať do Kyjiva. Ukrajinské hlavné mesto pravdepodobne navštívi iný vysokopostavený predstaviteľ USA.

07:15 Rusko začalo v meste Mariupoľ používať bomby na ničenie bunkrov v oceliarni, v ktorej sa ukrajinskí vojaci odmietajú vzdať. Povedal to v pondelok veliteľ ukrajinského bataliónu Azov Denys Prokopenko. Vo videopríhovore uviedol, že bomby proti bunkrom ruská armáda používa napriek tomu, že v tuneloch pod závodom sú civilisti. Šéf poriadkovej polície mesta Michail Veršinin v nedeľu povedal, že v závode sa skrýva mnoho civilistov, vrátane detí. Ukrajina odhaduje, že v Mariupoli bolo doteraz zabitých 21-tisíc ľudí.

06:54 V ukrajinskom meste Kremninna sa začali pouličné boje a evakuácia obyvateľstva nie je možná, uviedol predstaviteľ ukrajinskej armády. Mesto je jedným z dvoch bodov, na ktorých sa ruskej armáde podľa Ukrajincov v pondelok podarilo preraziť v rámci stovky kilometrov dlhého frontu. Regionálny vojenský správca Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj povedal, že mesto sa stalo terčom ťažkého bombardovania. Neskôr sa v ukrajinskej televízii vyjadril, že Rusi prevzali kontrolu na mestom po tom, ako „všetko zrovnali so zemou", takže Ukrajinci ustúpili, aby sa preskupili a pokračovali v boji. „Jednoducho nemá zmysel stáť na jednom mieste, aby všetci zomreli bez spôsobenia významnej škody nepriateľovi," vyhlásil.

06:26 Ukrajinské sily v utorok ráno zaútočili na jednu ruskú obec, ktorá sa nachádza v pohraničnej Belgorodskej oblasti. Uviedol to gubernátor tohto územného celku Vjačeslav Gladkov. Na mieste je podľa neho jeden ranený. Rozsah škôd úrady zisťujú, informovala agentúra Reuters.

06:19 Vojna zničila na Ukrajine až 30 percent dopravnej infraštruktúry. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne ministerstvo dopravy. To odhaduje výšku škôd na 100 miliárd dolárov. Ukrajina dúfa, že sa jej väčšinu škôd podarí opraviť do dvoch rokov a že bude môcť financovať práce z ruských fondov zabavených v západných krajinách.

06:11 Dosiahnutie humanitárneho prímeria medzi ruskými a ukrajinskými silami na Ukrajine sa v blízkej budúcnosti neočakáva, no mohlo by byť možné o niekoľko týždňov. Uviedol to v pondelok koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths, ktorého citoval denník The Guardian.

06:00 Desiatky vystavených obrazov od renomovaných ruských umelcov vrátane Vasilija Kandinského "uviazli" v Južnej Kórei z dôvodu letových reštrikcií, ktoré boli uvalené na Moskvu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.

06:00 Starosta obliehaného Mariupola Vadym Bojčenko v pondelok povedal, že z tohto prístavného mesta už bolo do Ruska alebo do oblastí kontrolovaných proruskými separatistami na Ukrajine "násilne deportovaných" približne 40.000 civilistov.

06:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer oznámil, že Ruko začalo rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP. "Môžeme teraz potvrdiť, že ruskí vojaci začali bitku o Donbas, na ktorú sa dlho pripravovali. Veľká časť ruskej armády je teraz zapojená do tejto ofenzívy," povedal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram. "Bez ohľadu na to, koľko ruských vojakov sem povolajú, budeme bojovať. Budeme sa brániť," dodal.