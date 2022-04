Detaily z potopenia krížnika Moskva, ozývajú sa svedkovia: 40 mŕtvych námorníkov?!

Ukrajinská armáda žila počas Veľkej noci najmä úspechom, ktorý sa im podaril zničením vlajkovej lode ruského námorníctva.

Podľa nezávislého ruského denníka Novaja Gazeta Europe zahynulo minimálne 40 príslušníkov ruskej armády a ďalšie desiatky sú nezvestné či utrpeli zranenia.

Z denníka Novaja Gazeta Europe sa redaktor rozprával s matkou jedného z námorníkov. Ruské úrady pritom žiadnu obeť neoznámili a tvrdia, že celá asi 500-členná posádka je nažive. Na sociálnych sieťach sa navyše objavili fotografie, ktoré majú zachytávať horiacu loď tesne predtým, než sa potopila. Matka uviedla, že jej syn telefonicky oznámil, že vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily zasiahli tri strely Neptún vypálené z ukrajinského územia.

„Syn mi povedal, že loď bola zasiahnutá zo zeme z ukrajinskej strany, pretože požiar na lodi by nezačal len tak z ničoho nič. Sú tam ľudia, ktorí boli zabití, zranení aj nezvestní. Syn mi volal hneď, keď sa dostal k telefónu. Volal mi a plakal nad tým, čoho bol svedkom. Bolo to strašné. Očividne niektorí námorníci neprežili,“ opísala matka. Syn jej volal 15. apríla, deň po zasiahnutí lode. Množstvo zranených v dôsledku explózie munície na lodi prišlo o končatiny. Matka nechcela zverejniť svoje ani synovo meno z obáv, že by sa mu niečo mohlo stať.

Ďalší rodičia pátrajú po tom, či ich deti prežili. Jegor Škrebec (20), ktorý bol kuchárom na lodi, je nezvestný. Jeho otec Dmitrij zisťuje, čo sa s ním stalo. „Oznámili, že celá posádka bola evakuovaná. To je ale lož. Môj syn je branec a ako ma informovali velitelia z krížnika Moskva, nie je ani medzi mŕtvymi, ani ranenými a zaradili ho medzi nezvestných. Po tom, čo som sa snažil zistiť viac, veliteľ aj jeho zástupca prestali komunikovať,“ povedal Dmitrij.