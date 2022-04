ONLINE Vojna na Ukrajine: Rusi chcú podľa Zelenského zničiť Donecko a Luhansko rovnako ako Mariupol

Už je to 54. deň invázie ruských vojsť na susednú Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má po eskalácii vojny vo svojej krajine problém veriť v spoľahlivosť "niektorých krajín alebo niektorých lídrov". Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu povedal, že medzi Kyjevom a Moskvou neprebieha v poslednej dobe nijaká komunikácia na úrovni rezortov diplomacie. Všetko dôležité v súvislosti s vojnou na Ukrajine vám prinášame ONLINE.

07:37 Volodymyr Zelenskyj obvinil ruských vojakov, že sa na juhu Ukrajiny dopúšťajú mučenia a únosov, a vyzval svet, aby na to reagoval. „Budujú sa tu mučiarne. Predstaviteľov miestnych vlád a ďalších známych ľudí unášajú. Kradne sa humanitárna pomoc, čo vedie k hladovaniu,“ vyhlásil.

V okupovaných častiach Chersonskej a Záporožskej oblasti Rusi podľa ukrajinského prezidenta vytvárajú separatistické štáty a zavádzajú tam ruskú menu rubeľ. Zelenskyj znovu vyzval na zosilnenie sankcií voči Rusku, vrátane celého jeho bankového sektora a ropného priemyslu. Informovala agentúra ČTK.

07:20 Poradca primátora ukrajinského prístavného mesta Mariupol tvrdí, že velenie ruských jednotiek chce od pondelka uzavrieť vstupy i výjazdy do mesta. Všetci muži, ktorí zostali v meste, sa budú musieť podrobiť "triedeniu", informovala americká spravodajská stanica CNN. Viac čítajte tu .

07:15 Ukrajina už vyplnila dotazník na kandidatúru na členstvo v EÚ a očakáva, že príslušné rozhodnutie padne na júnovom zasadnutí Európskej rady, uviedol Ihor Žovkva, zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Viac čítajte tu .

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval meškanie dodávok zbraní pre svoju krajinu. Upozornil, že "každé oneskorenie dodávok zbraní sa stáva pre Ruskom povolením na zabíjanie ďalších Ukrajincov".

"Takto si to Rusko interpretuje. V skutočnosti by to tak nemalo byť," povedal Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom agentúrou DPA v noci na pondelok.