Zelenskyj dúfa v návštevu dvoch prezidentov: Macrona chce na Ukrajine presvedčiť o zásadnej veci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfa, že jeho krajinu čoskoro navštívia prezidenti USA a Francúzska Joe Biden a Emmanuel Macron.

Šéfa Elyzejského paláca by chcel ukrajinský prezident presvedčiť, že ruské vojská páchajú v jeho krajine genocídu. V rozhovore, ktorý v nedeľu odvysielala americká televízia CNN, Zelenskyj tiež povedal, že ho prekvapilo Bidenovo vyhlásenie o tom, že Rusko pácha na Ukrajine genocídu.

Macron odmieta označiť počínanie ruských vojakov na Ukrajine za genocídu, pripomenula agentúra AFP. Vo štvrtok okrem iného povedal, že použitie termínu genocída by znamenalo slovnú eskaláciu, ktorá by skomplikovala jeho úsilie o nastolenie mieru. Povedal tiež, že je prakticky isté, že ruská armáda pácha na Ukrajine vojnové zločiny.

Západní politici nie sú pri popise udalostí na Ukrajine jednotní, najmä pokiaľ ide o nálezy stoviek mŕtvych civilistov po stiahnutí ruských vojsk z Kyjevskej oblasti. Označenie genocída použil americký prezident Joe Biden, poľský premiér Mateusz Morawiecki či šéf španielskej vlády Pedro Sánchez. Talianska diplomacia vyhlásila, že nemá dostatok poznatkov, aby označila ruské počínanie za genocídu.

Zelenskyj stanici CNN povedal, že o záležitosti rokoval priamo s Macronom a pozval ho na Ukrajinu, aby pochopil, že to, čo sa v krajine deje, nie je vojna, ale genocída. "Až príde a uvidí, tak som si istý, že to pochopí," povedal Zelenskyj. Podľa neho je francúzsky prezident zdržanlivejší aj z toho dôvodu, že chce, aby sa Rusko zapojilo do rokovaní o mieri.

Do Kyjeva Zelenskyj pozval aj Bidena. "Myslím si, že príde," povedal ukrajinský prezident s tým, že bude veľmi záležať na bezpečnostnej situácii v ukrajinskej metropole. Podľa agentúry AFP Washington uvažuje o vyslaní vysokého diplomatického funkcionára do Kyjeva, návštevu amerického prezidenta ale Biely dom zatiaľ vylučuje.

Od začiatku vojny Kyjev navštívil rad vysoko postavených politikov. Prvými boli český premiér Petr Fiala, šéf poľskej vlády Morawiecki a slovinský ministerský predseda Janez Janša. Stalo sa tak ešte v čase, keď okolie Kyjeva okupovala ruská armáda. Po jej stiahnutí začalo prichádzať stále viac politikov. Ukrajinci často berú návštevy aj do miest, kde boli ruské jednotky, napríklad do Buče, aby im ukázali skazu spôsobenú nepriateľskými vojskami.