Predsedníčka Európskej komisie očakáva bankrot Ruska: Štáty EÚ vyzvala k jednej veci

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala členské štáty Európskej únie k rýchlym dodávkam zbraní na Ukrajinu.

V rozhovore s nemeckým týždenníkom Bild am Sonntag tiež vyhlásila, že štátny bankrot Ruska je iba otázkou času. "Pre všetky členské štáty platí, že kto môže, mal by dodávať rýchlo," povedala von der Leyenová na tému dodávok zbraní na Ukrajinu. "Pretože iba tak môže Ukrajina vo svojom boji proti Rusku obstáť," dodala.

Predsedníčka EK tiež vyhlásila, že západné sankcie s postupom času čoraz viac ovplyvňujú ruskú ekonomiku. "Hrubý domáci produkt Ruska sa podľa aktuálnej prognózy prepadne o 11 percent. Štátny bankrot Ruska je len otázkou času. Putin touto vojnou ničí aj svoju vlastnú krajinu a budúcnosť svojich obyvateľov," dodala.

Európska únia minulý týždeň prijala piaty balík sankcií voči Rusku, na základe ktorého okrem iného od augusta úplne zakáže dovoz ruského uhlia. Pri príprave ďalšieho balíka sankcií sa EK podľa von der Leyenovej zaoberá energetickými otázkami a bankovým sektorom, najmä najväčšou ruskou bankovou spoločnosťou Sberbank.

"Konečným cieľom je znížiť Putinove príjmy. S ropou sa ale obchoduje globálne. Nechceme, aby Putin na iných trhoch predával za ešte vyššie ceny dodávky, ktoré by inak smerovali do EÚ. Preto teraz vytvárame inteligentné mechanizmy, aby bolo do ďalších sankcií možné ropu zahrnúť," uviedla šéfka EK.

Von der Leyenová tiež vyhlásila, že Ukrajina je schopná vojnu s Ruskom vyhrať. "Statočnosť a odolnosť Ukrajiny je pôsobivá," uviedla. Ocenila tiež prezidenta Volodymyra Zelenského za to, akým spôsobom svoju krajinu v čase vojny vedie. Varovala však, že vojna môže trvať ešte dlhú dobu. "Musíme urobiť všetko, aby skončila čo najrýchlejšie. Zároveň sa musíme pripraviť na to, že v najhoršom prípade môže táto vojna trvať mesiace, alebo dokonca roky," upozornila.

Von der Leyenová tento mesiac navštívila Kyjev, kde sa stretla so Zelenským. "Pokojný, silný vodca, veľmi dobre informovaný," povedala na adresu ukrajinského prezidenta. "Táto návšteva posilnila moje odhodlanie stáť na strane Ukrajiny a urobiť všetko pre to, aby sa tejto brutálnej a neospravedlniteľnej ruskej agresii dokázala ubrániť," dodala.