Výsledkom rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou majú byť dva dokumenty: Rusom sa to však nepozdáva

Výsledkom rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojnového konfliktu by mohol byť podpis dvoch dokumentov. Jeden z nich by sa mal týkať bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.

Novinárom to v sobotu v Kyjeve povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Rusko by rado videlo jednu zmluvu, ktorá by zahŕňala všetko, ale nie všetky krajiny sú pripravené si sadnúť s Rusmi za jeden stôl po Buči, Boroďanke," povedal podľa serveru RBK-Ukrajina Zelenskyj. Dodal, že tak môžu nakoniec vzniknúť dva dokumenty. Jeden o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a druhý by bol priamou dohodou medzi Ukrajinou a Ruskom.

Zelenskyj v minulosti upozorňoval, že po zverstvách okupantov v Buči, v Mariupole a ďalších ukrajinských mestách, ktoré šokovali aj Západ, sa šanca na rokovania s Ruskom zmenšila. Kremeľ sa už skôr vyjadril, že vyhliadky na pokračovanie osobných rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom sú skôr nereálne. Vyjadril tiež želanie vrátiť rozhovory späť do Bieloruska.

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou posilnila aj správa o zničení raketového krížnika Moskva, ktorý bol vlajkovou loďou ruskej Čiernomorskej flotily. Ukrajinské úrady uviedli, že loď zasiahli a poškodili ukrajinské protilodné strely Neptún. Posádka krížnika sa potom zrejme utopila, hoci Moskva oficiálne o osude viac ako päťsto námorníkov doteraz neinformovala. Podľa ukrajinskej pohraničnej služby záchrannú akciu a evakuáciu posádky znemožnili poveternostné podmienky. Rusko zatiaľ potvrdilo požiar a potopenie lode. O podiele Ukrajiny na skaze krížnika sa však nezmienilo.