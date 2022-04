ONLINE Ukrajina už takmer vypracovala dotazník pre vstup do EÚ: Výbuchy bolo počuť aj v Ľvove

51 dní prešlo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ukrajina už takmer vypracovala dotazník pre vstup do Európskej únie, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Pre televíziu CNN uviedol, že podľa odhadov Ukrajiny vo vojne s Ruskom doteraz zahynulo približne 2500 až 3000 ukrajinských vojakov. V ukrajinskej metropole Kyjev a v Ľvove na západe krajiny boli dnes nad ránom počuť výbuchy. Čo prinesie 52. deň invázie? Všetko dôležité s vami opäť sledujeme ONLINE.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

8:31 Obeťou útoku ruských vojsk na Charkov sa stalo len sedemmesačné dieťa. Podľa guvernéra Charkovskej oblasti Oleha Synyehubova je zranených 34 obyvateľov mesta vrátane troch detí. "Druhá najsilnejšia armáda na svete, ako sa ukázalo, je schopná bojovať len s civilistami," povedal. Informovala o tom ukrajinská novinárka Myroslava Petsová na svojom Twitteri.

A seven-month-old baby among seven killed in Russia's latest attack on Kharkiv. 34 city residents, including three kids are injured - Kharkiv region governor Oleh Synyehubov.

"The 2nd strongest army in the world as it turns out is only capable of fighting the civilians", he says — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) April 15, 2022

7:29 Z jednej z kyjevských štvrtí stúpa obrovský stĺp dymu. Ľudia počuli niečo, čo znelo ako výbuch. Informovala o tom NEXTA na svojom Twitteri.

There is a huge column of smoke in one of #Kyiv's districts. People heard what sounded like an explosion. pic.twitter.com/kv0kAp1JmK — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

7:27 Rusko formálne varovalo USA a ďalšie západné štáty, že ich dodávky zbraní na Ukrajinu podnecujú tamojší konflikt a mohli by priniesť "nepredvídateľné dôsledky". Moskva to tento týždeň uviedla v diplomatickej nóte, ktorú zaslala okrem iného americkému ministerstvu zahraničia, napísali americké médiá, ktoré získali k dokumentu prístup. Varovanie v piatok potvrdila aj ruská diplomacia.

7:25 Ukrajinský premiér Denys Šmyhal sa budúci týždeň zúčastní jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) vo Washingtone, napísala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje.

Do USA so Šmyhalom vyrazí aj minister financií Serhij Marčenko a guvernér centrálnej banky Kyrylo Ševčenko. Budú tak mať po prvýkrát od zahájenia ruskej invázie na Ukrajinu možnosť rokovať osobne s vysokými finančnými činiteľmi zo západných krajín.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ Zdroj: tasr

7:24 V ukrajinskej metropole Kyjev a v Ľvove na západe krajiny boli dnes nad ránom počuť výbuchy, napísala agentúra Reuters s odkazom na miestne médiá. Ukrajinské úrady zatiaľ informáciu nepotvrdili.

Protiletecké sirény sa v noci na dnešok rozozneli aj v rade ďalších miest, napríklad na juhu v Odese, Charkove, či v Mykolajive, na západe Ukrajiny aj v jej centrálnej časti, napísal denník The Guardian s odkazom na ukrajinské vládne účty na sociálnej sieti telegram.

7:23 Pri ruskom ostreľovaní mesta Charkov na východe Ukrajiny zomrelo v piatok najmenej desať ľudí, píše agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšiu krajskú prokuratúru.

Najmenej 35 ďalších ľudí bolo pri útokoch údajne zranených. Vo vyhlásení prokuratúry sa ďalej uvádza, že poškodených alebo zničených bolo aj niekoľko obytných domov na východnom predmestí Charkova. Podľa DPA informácie nebolo možné nezávisle overiť.

7:11 Ukrajina už takmer vypracovala dotazník pre vstup do Európskej únie, prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol vo videu, ktoré zverejnil v piatok večer. TASR správu prevzala od agentúry DPA. "Práca je takmer dokončená a odpovede čoskoro poskytneme predstaviteľom Európskej únie," povedal Zelenskyj. Viac v článku.

7:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že podľa odhadov Ukrajiny vo vojne s Ruskom doteraz zahynulo približne 2500 až 3000 ukrajinských vojakov. Informovala o tom agentúra DPA.

V úryvkoch rozhovoru, ktoré boli zverejnené v piatok, Zelenskyj dodal, že približne ďalších 10.000 ukrajinských vojakov bolo zranených a je "ťažké povedať, koľko z nich prežije". Počet obetí ruskej armády Ukrajina podľa Zelenského odhaduje na 19,000 až 20,000.

Na otázku o tohtotýždňových videách dokumentujúcich smrť a devastáciu na Ukrajine vrátane ženy, ktorá našla telo svojho mŕtveho syna v studni, Zelenskyj odpovedal, že je to pre neho "veľká bolesť". "Nemôžem sa na to pozerať ako otec už len preto, že všetko, čo po tomto chcete, je pomsta a zabíjanie. Musím sa na to pozerať ako prezident štátu, kde mnoho ľudí zomiera a stráca svojich blízkych," poznamenal.

In an exclusive interview with CNN's Jake Tapper, Ukrainian President Volodymyr Zelensky describes his people's grief as a "great pain for me" https://t.co/SpQnDgJBcg pic.twitter.com/2sOCumbJGK — CNN Politics (@CNNPolitics) April 15, 2022

7:05 Nemecká vláda v piatok v nadväznosti na sťažnosti Kyjeva, že od Berlína nedostáva ťažké zbrane, oznámila plán uvoľniť viac ako miliardu eur na vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP. Ukrajina musí darované peniaze použiť najmä na financovanie nákupu vojenského vybavenia. Rozhodnutie potvrdil aj nemecký minister financií Christian Lindner na Twitteri.

Die Medienberichte sind zutreffend: Im #Ergänzungshaushalt wird die militärische #Ertüchtigungshilfe auf 2 Milliarden Euro angehoben. Die Mittel kommen weit überwiegend der #Ukraine zugute. Der @Bundeskanzler hatte dies frühzeitig angefordert. CL — Christian Lindner (@c_lindner) April 15, 2022

7:00 Pápež František sa počas veľkopiatkovej krížovej cesty v rímskom Koloseu pomodlil za to, aby si "protivníci" vo vojenskom konflikte na Ukrajine "podali ruky" a "skúsili si vzájomne odpustiť". TASR správu prevzala od agentúry AFP.