Najväčšia strata ruského námorníctva: Krížnik Moskva sa potopil

Ruský krížnik Moskva sa potopil. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom informovali tlačové agentúry TASS a RIA Novosti.

Vlajková loď Čiernomorskej flotily sa zúčastnila invázie na Ukrajinu. Ukrajinské úrady už skôr vyhlásili, že plavidlo zasiahli a poškodili ukrajinské protilodné strely Neptún. Rusko priznalo vážne poškodenie lode, ale neuviedlo, že by problémy spôsobil cudzí útok.

Loď sa potopila, keď bola vlečená do prístavu. "Križník Moskva pri vlečení do cieľového prístavu stratil kvôli poškodeniu trupu v dôsledku požiaru, ktorý vyvolala detonácia munície, stabilitu. V podmienkach rozbúreného mora sa loď potopila," cituje TASS ruský rezort obrany. Posádka krížnika podľa neho bola evakuovaná na ďalšie plavidlá Čiernomorskej flotily v oblasti. Agentúra Reuters už skôr s odvolaním sa na americký vojenský zdroj napísala, že loď mierila do Sevastopolu na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

Podľa ukrajinskej agentúry Unian krížnik Moskva neslávne preslávil už na začiatku invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Posádka tohto plavidla vtedy vyzvala ukrajinských obrancov Hadieho ostrova, aby sa vzdali. Ukrajinskí vojaci to však nevyberavými slovami odmietli. "Ruská vojnová lode, choď do riti," odkázal vtedy jeden z Ukrajincov.

Stanica BBC na svojom webe už skôr uviedla, že ak sa správy o vážnom poškodení krížnika Moskva – najsilnejšie vyzbrojenej lodi čiernomorskej flotily – po zásahu ukrajinskými strelami potvrdia, bude to najväčšia bojová strata ruského vojenského námorníctva od druhej svetovej vojny. Vtedy nemecké bombardéry potopili bojovú loď Marat.