Švajčiarsky novinár zažil na Ukrajine najväčšiu hrôzu života: Z jeho opisu tuhne krv v žilách!

Odvážny muž má veľké šťastie, že je stále nažive.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hoci sa švajčiarsky novinár a fotograf Guillaume Briquet (57) dostal počas kariéry do viacerých nebezpečných situácií v rozličných vojnových konfliktoch po celom svete, tak blízko smrti, ako na Ukrajine, ešte nikdy nebol. Guľky mu rozmlátili čelné sklo auta a lietali mu tesne okolo hlavy.

Guillaume (57) počas svojej kariéry pracoval napríklad aj pre spoločnosť Discovery a jeho fotky uverejňovali i v The New York Times. Tesne po ruskom vpáde na Ukrajinu podpísal zmluvu so švajčiarskou mediálnou agentúrou a vybral sa dokumentovať hrôzy vojny. Na Ukrajine bol viac ako štyri týždne.

V závere jeho cesty ho zastihla najväčšia hrôza v jeho kariére. „Šiel som cestou smerom na mesto Mykolajiv. Zrazu začali okolo mňa lietať guľky. Prerazili čelné sklo a jedna z nich len o dva centimetre minula moju hlavu,“ spomína odvážny reportér, ktorý predtým prebrázdil viacero ukrajinských regiónov zasiahnutých konfliktom.

Vzali mu peniaze

Auto zaparkoval na kraji. „Priblížili sa ku mne vojaci, ktorých bolo asi 15. Vytiahli ma z auta, musel som zdvihnúť ruky. Pýtal som sa ich, či sú Ukrajinci, alebo Rusi. Jeden z nich odvetil, že Rusi, a obvinil ma, že som špión. Ja som mu oponoval, že som novinár. Prikázali mi, aby som vybral veci z auta. Postupne som vytiahol mobily, foťák aj kameru i peňaženku,“ opisuje kritický stav žurnalista, ktorý pôsobil aj v Sýrii, Iraku či v Arménsku a nebezpečným situáciám sa nevyhýba.