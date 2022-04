Mrazivé príbehy z Ukrajiny pribúdajú: Vojaci za sebou zanechávajú zničené životy! Dôkazy o ohavných činoch a znásilneniach

Rusi sa síce stiahli zo severu Ukrajiny, ale za sebou zanechali zničené životy a ľudí, ktorí sa z prežitej traumy nemusia nikdy spamätať.

Spravodajský server BBC si vypočul svedectvo preživších a zaznamenal dôkazy ukrajinských žien znásilnených okupujúcimi vojakmi. V tichej, vidieckej oblasti 70 kilometrov západne od Kyjeva BBC hovorila s päťdesiatročnou Annou, ktorá kvôli ochrane súkromia vystupuje pod pseudonymom. V pondelok 7. marca bola doma so svojím manželom, keď dovnútra vtrhli vojaci.

"Namieril na mňa pištoľ a odviedol ma do neďalekého domu. Prikázal mi: 'Vyzleči sa, alebo ťa zastrelím.' Neustále sa mi vyhrážal, že ma zabije, ak neurobím, čo povedal. Potom ma začal znásilňovať," povedala. Útočníkom bol podľa Anny mladý, chudý bojovník z Čečenska, ktoré je súčasťou Ruska.

"Kým ma znásilňoval, vstúpili ďalší štyria vojaci. Myslela som, že je so mnou koniec. Ale oni ho odviedli. Už som ho nikdy nevidela," povedala. Verí, že ju zachránila iná jednotka ruských vojakov. Anna sa vrátila domov a našla svojho manžela. Strelili ho do brucha." Snažil sa za mnou bežať a zachrániť ma, ale zasiahli ho guľky," povedala Anna. Obaja vyhľadali úkryt v susednom dome, manžela ale kvôli bojom nemohli vziať do nemocnice. Svojim zranením o dva dni neskôr podľahol.

Anna neprestala plakať celý čas, čo svoj príbeh rozprávala. Reportérom na dvore domu ukázala, kde spoločne so susedmi manžela pochovali. Na čele jeho hrobu stojí vysoký drevený kríž. Anna je v kontakte s miestnou nemocnicou a dostáva psychologickú pomoc. Vojaci, ktorí ju zachránili, niekoľko dní v jej dome zostali. Anna uviedla, že na ňu namierili zbrane a povedali jej, nech im dá manželove veci. "Keď odišli, našla som drogy a Viagru. Boli sfetovaní a často opití. Väčšina z nich sú zabijaci, násilníci a zlodeji. Len niekoľko z nich je v poriadku," dodala.