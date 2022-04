Drsný príbeh z predmestia Kyjeva: Dievčatá nechcú byť znásilnené, uchyľujú sa k radikálnej veci

Z Ukrajiny prichádzajú ďalšie smutné správy. Mladé dievčatá si podľa miestnych médií strihajú vlasy, aby boli pre ruských vojakov „menej atraktívne“ a vyhli sa tak znásilneniu.

Ako píšu noviny New York Post, Maryna Beschastna, zástupkyňa starostu Ivankiva, predmestia ukrajinského hlavného mesta Kyjev, pre ITV News hovorila o traume, ktorú utrpeli dievčatá z jej mesta počas 35-dňovej okupácie ruského agresora. Počas tohto rozprávania sa podľa denníka zrútila. „Dve sestry znásilnili – dievčatá vo veku 15 a 16 rokov. Deti,“ povedala britskej televízii v slzách. „Ženy ťahali z pivníc za vlasy, aby ich vojaci mohli zneužiť. Dievčatá si začali strihať vlasy nakrátko, aby boli menej atraktívne,“ opisuje zúfalé pokusy vyhnúť sa útokom.

K hláseným znásilneniam došlo v čase, keď ruské jednotky obsadili predmestie Kyjeva. To sa s okolitým svetom prepojilo len nedávno vďaka novému mostu, ktorý pred tým zničili, píše New York Post odvolávajúc sa na ITV.

Jedna matka opísala srdcervúci pokus o záchranu jej iba 12-ročného syna, ktorého smrteľne zasiahol črep. New York Post píše, že Elena Skoropadová spolu s manželom Sashom vzali syna Artema s cieľom dostať ho čo najskôr do nemocnice po explózii kazetovej munície. „Celú cestu autom Artem kričal: Mami, Sasha, ľúbim vás,“ opisuje hrozivé chvíle. „To boli jeho slová. Potom len neustále opakoval, že ho bolia nohy a chrbát,“ dodáva Elena s tým, že v čase, keď do nemocnie prišli, chlapec ešte žil. „Zranenia však boli fatálne,“ konštatuje matka mŕtveho chlapca.

Svoje svedectvo ponúkajú aj predstavitelia nemocnice. Tí podrobne opísali zúfalé podmienky, ktorým museli čeliť už vyše mesiaca. Počas celého tohto obdobia ich doslova zaplavovali ľudia zranení pri ostreľovaní, streľbe či výbuchoch. „Pracovali sme bez elektriny, bez vody, bez čohokoľvek. Bez liekov,“ povedal úrazový chirurg. „Rusi zaútočili na civilistov, zabili civilistov,“ dodáva chirurg. Podľa New York Times aj podrobne opísal „veľa ľudí so strelnými zraneniami“.