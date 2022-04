Situácia na Ukrajine sa zdá byť najhoršia na východe: Čo sa tam momentálne deje?

Poradca ukrajinského ministra vnútra Vadym Denysenko tvrdí, že veľká ofenzíva ruských jednotiek v oblasti Donbasu na východe Ukrajiny sa už v podstate začala.

Americká spravodajská televízia CNN v pondelok informovala, že Denysenko vo vysielaní ukrajinskej televízie podotkol, že tentoraz sa nebude opakovať situácia z 24. februára, keď Rusko spustilo prvé nálety a ostreľovanie na ciele na ukrajinskom území.

"Z môjho pohľadu sa veľká ofenzíva už de facto začala," uviedol Denysenko, pričom poukázal na to, že "Rusi hromadia svoje sily" a pokračujú v presúvaní svojich jednotiek a techniky do oblastí Doneckej a Luhanskej. "Stále tu nie sú žiadne veľké bitky, o ktorých sa v posledných dňoch toľko diskutuje. Vo všeobecnosti by sme však mohli povedať, že ofenzíva sa už začala," konštatoval.

Denysenko v televízii informoval, že v noci na pondelok hlásili výbuchy v Dnepropetrovskej oblasti. Uviedol, že pokračovalo aj ostreľovanie Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta, a priľahlého regiónu, ako aj Mykolajivskej oblasti.

"Kľúčovým cieľom (ruských jednotiek) je pokúsiť sa deindustrializovať Ukrajinu a zničiť (jej) infraštruktúru," povedal poradca ministra vnútra, podľa ktorého Moskva chce, aby sa Ukrajina nerozvíjala a bola na jednej úrovni s Ruskom.

Dodal, že neustále raketové a letecké útoky na regióny Ukrajiny sú "metódou demoralizácie a pokusmi zasiať medzi obyvateľstvom paniku". Podľa Denysenka od vývoja situácie na východe Ukrajiny závisí aj pokračovanie rusko-ukrajinských rokovaní.

Denysenko vysvetlil, že ruský prezident Vladimir Putin za roky svojej vlády neraz ukázal, že si sadá za rokovací stôl vtedy, keď verí, že má silnú vyjednávaciu pozíciu. Zatiaľ takúto pozíciu nemá, takže rokovania v najbližšom období sú podľa Denysenka nepravdepodobné.