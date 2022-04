Je v blízkej dobe v pláne stretnutie Zelenského a Putina? Kyjev zaujal jednoznačný postoj

Stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského nie je teraz na programe dňa, Kyjev sa chce sústrediť na boje proti ruskej armáde na Donbase.

Ukrajinskej televízii to v sobotu povedal poradca šéfa prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak. Podľa neho je dôležité, aby Ukrajina mala pred schôdzkou prezidentov čo najsilnejšiu vyjednávaciu pozíciu.

"Jednoducho povedané, to stretnutie nie je záležitosťou jedného alebo dvoch týždňov - to sa nestane," povedal Podoljak. "Áno, je to ťažké, každý deň prichádzame o ľudí aj infraštruktúru. Ale Rusko sa musí zbaviť svojich imperiálnych ilúzií," dodal.

Jeden z tímu ukrajinských vyjednávačov s Ruskom Davyd Arachamija podľa agentúry DPA povedal, že rokovania medzi Kyjevom a Moskvou neurobili žiadny väčší pokrok. Jednoznačným postojom Kyjeva podľa neho je udržať teritoriálnu jednotu. "Nebudeme sa vzdávať žiadnych území a nič uznávať," uviedol s odkazom na separatistické republiky na východe Ukrajiny, ktoré Rusko uznalo tesne pred inváziou a na polostrov Krym, ktorý anektovalo v roku 2014.

Britské ministerstvo obrany vo svojej aktuálnej analýze situácie na ukrajinskom bojisku uviedlo, že po stiahnutí ruských jednotiek zo severu krajiny sa objavujú správy o ďalších masových hroboch a dôkazy o tom, že Rusi používali civilistov ako ľudské štíty. Podľa Londýna je zrejmé, že ruská armáda pokračuje v útokoch na infraštruktúru aj v prípadoch, keď existuje vysoké riziko civilných obetí a snaží sa Ukrajincov zastrašiť aj pomocou výbušných zariadení.

Konkrétne britský úrad spomenul ďalší útok na nádrže s kyselinou dusičnou v meste Rubižne na východe Ukrajiny. Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj podľa agentúry Ukrinform varoval v sobotu obyvateľov, aby kvôli kontaminácii ovzdušia zostali doma. Kyselina dusičná je silná žieravina, ktorej výpary silne leptajú a dráždia oči, dýchacie cesty a kožu a môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. O útoku na nádrže s kyselinou dusičnou v Rubižnom ukrajinské úrady informovali prvýkrát v utorok.